В скандале с Шоном "Дидди" Комбсом всплыло имя принца Гарри

Оказалось, что имя герцога Сассекского фигурирует в судебных документах США, в которых утверждается, что Шон "Дидди" Комбс является сексуальным насильником. А именно в иске на 30 млн долларов.

Принц Гарри оказался втянут в громкий иск на 30 миллионов долларов против известного рэпера Шона "Дидди" Комбса. Продюсер, предъявляющий иск рэперу за "вечеринки с секс-торговлей", говорит, что доступ Дидди к герцогу Сассекскому и другим знаменитостям повысил его "легитимность". Ранее в особняках Комбса прошли обыски. Об этом пишет Daily Mail.

Продюсер Родни "Лил Род" Джонс подал громкий иск против Дидди и утверждает, что его связь с прочими селебрити и британским принцем, обеспечила ему "легитимность" и высокий уровень доверия.

Судебные документы, поданные в США в прошлом месяце, не указывают на какие-либо правонарушения со стороны принца Гарри. Он не является ответчиком и упоминается в 73-страничном документе один раз.

Адвокаты Лил Рода утверждают, что гостей привлекали на предполагаемые вечеринки Дидди, связанные с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, из-за его "доступа к знаменитостям, таким как известные спортсмены, политические деятели, художники, музыканты и международные высокопоставленные лица, такие как члены королевской семьи Великобритании, принц Гарри".

Принцы Уильям и принц Гарри встречались Пи Дидди и Канье Уэстом на вечеринке после концерта. Вечеринку устроили сами принцы, чтобы поблагодарить всех, кто принял участие в "Концерте для Дианы" на стадионе Уэмбли в 2007 году. Однако имя принца Уэльского не упоминается в документах суда. Неизвестно, сколько раз Гарри с тех пор встречался с рэпером Дидди, если вообще встречался.

Принц Гарри с Канье Уэстом и Шоном Комбсом

Это произошло через несколько часов после того, как особняки Дидди в Лос-Анджелесе и Флориде подверглись обыску Министерства внутренней безопасности. Самого рэпера допросили в аэропорту. А потом его частный самолет улетел на Антигуа, но Шона "Дидди" Комбса на борту не было.

Обыски у Шона Комбса дома Фото: Getty Images

Шон Комбс уже столкнулся с судебными исками со стороны трех женщин и потерял множество коммерческих сделок из-за этих претензий.

По меньшей мере три женщины обвинили его в насилии. И один иск, поданный его бывшей девушкой Кэсси Вентура, он урегулировал.

После на него подал в суд Лил Род, спродюсировавший девять песен для альбома Дидди "The Love Album: Off the Grid" 2023 года. Продюсер утверждает, что Шон приставал к нему, заставлял вербовать для него проституток и заниматься с ними сексом. При этом Дидди был в комнате и все снимал на видео.

Лил Род утверждает, что несовершеннолетние девочки и секс-работницы были частыми гостьями на домашних вечеринках Комбса и он видел, как рэпер добавлял наркотики в их напитки. Он также утверждает, что у него есть сотни часов видео, документирующих "серьезную незаконную деятельность Комбса". Сам Шон "Дидди" Комбс все отрицает.