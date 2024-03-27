Бывшая жена Виктора Павлика призналась, что после разрыва с мужем хотела стать монахиней

Виктора Павлик и Лора Созаева уже много лет не вместе, однако только сейчас женщина призналась, что развод и смерть сына стали очень тяжелым перодом в ее жизни.

Украинская танцовщица и бывшая жена известного певца Виктора Павлика Лора Созаева впервые после развода с мужем призналась, что после разрыва и смерти сына она планировала уйти в монастырь. Об этом она написала у себя на странице в Фейсбук.

"Было время, когда я размышляла стать монахиней. Муж ушел. Сын умер. Родственников нет. Друзья сами за себя. Квартиру отбирают. Те силы, которые у меня были для борьбы, кончились. Хотелось просто дзена, покоя, где тебя понимают и поддерживают", — написала Лора.

Лора Созаева Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Отметим, что Лора и Виктор Павлик пробыли в отношениях 18 лет, однако в 2011 году их брак распался. Но впоследствии пара снова воссоединилась и даже обвенчалась на отдыхе в Турции. Но все-таки паре не суждено было быть вместе, через некоторое время они навсегда разорвали отношения. Вместе пара имела сына Павла, который к сожалению умер.

В октябре 2018 года 19-летнему Павлу Павлику врачи диагностировали рак — саркому позвоночника.

Сразу после установления диагноза семья начала лечение. Павел перенес 18 курсов химиотерапии и сложный курс лучевой терапии. Однако болезнь продолжала прогрессировать, поэтому парень принял решение прекратить лечение.

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Лора Созаева о вере, религии и церкви

Павел почти два года вел борьбу против болезни, однако она оказалась сильнее. 7 августа 2020 года Павла Павлика не стало. Сына певца Виктора Павлика похоронили в столице. Церемония прощания была в закрытом формате, исключительно в семейном кругу и кругу друзей. За два месяца до смерти сына Виктор Павлик женился на молодой избраннице Екатерине Репяховой.

Именно эти события в жизни Лоры Созаевой изменили ее жизнь и мысли, которые привели к разочарованию в церкви. Когда умер сын, она по другому начала видеть религию. Дошло до того, что она кардинально изменила свое мировоззрение и даже перестала ходить в церковь, что до этого делала регулярно.

"Слишком много человеческого в этом всем есть. Человек все испортит, что имел целью Бог. И я перестала ходить в церковь. Но помню слова Писания, что тело есть храм Господень. После 20 лет изучения Писания Божьего, я уже не открываю Библию, но помню заученное. Там очень много мудрости... мысленно я к ней (мудрости) возвращаюсь. Много неподвластного ума... Я поняла, что и будучи монахиней покоя не найду, потому что там много женщин", — призналась бывшая жена Виктора Павлика.

Напомним, ранее мы писали, на выступлении Анастасии Приходько в Трускавце умер ее концертный директор. Кроме этого, Фокус писал, что в полиции прокомментировали смерть человека на концерте Анастасии Приходько.