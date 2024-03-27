Принц Гарри ожидает извинений от принца Уильяма и Кейт Миддлтон, — СМИ

После новостей об онкологии у короля Великобритании Чарльза III и Кейт Миддлтон активно обсуждается возвращение принца Гарри к монаршим обязанностям. Впрочем, эксперты считают, что примирение между родными уже маловероятно.

Принц Гарри ждет "извинений" от принца Уильяма после "лет напряженности". Об этом пишет Independent.

По словам королевского эксперта Тома Куинна, младший сын британского короля очень хочет воссоединиться со своей семьей, но ожидает, что Уильям и Кейт "попросят прощения".

После того, как принцесса Уэльская обнародовала свой диагноз рака, стало известно, что ни Гарри, ни Меган не были проинформированы о ее болезни заранее, что подчеркивает масштабы разрыва между родными братьями.

После этой новости герцог и герцогиня Сассекские обратились к Уильяму и Кейт с пожеланиями выздоравливать, но, как сообщается, получили "прохладный ответ".

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

По словам Куинна, контакт между Уэльскими и Сассекскими не включал никаких предложений о том, что они "должны помириться и оставить прошлое прошлым".

Королевский автор добавил, что это "вряд ли такой теплый, неформальный ответ", которого можно было ожидать.

Впрочем, в мае 2024 года принц Гарри должен посетить Великобританию, поэтому, вероятно, братья смогут увидеться. Герцог Сассекский планирует попасть на Игры Непокоренных, которым в этом году исполняется 10 лет.

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри узнал о болезни Кейт Миддлтон с телевидения.

Также Фокус писал о ссоре принца Гарри и принца Уильяма еще до Меган Маркл.