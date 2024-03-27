"Обманывают себя": принц Гарри и Меган Маркл надеются вернуться в королевскую семью

В 2020 году пара сложила королевские обязанности и перебралась в США. За последние годы младший сын британского короля довольно редко виделся со своими родными.

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Принц Гарри и Меган Маркл надеются на временное возвращение в королевскую семью Великобритании, но "на собственных условиях". Об этом пишет Mirror.

Супруги после переезда в США в 2020 году выразили заинтересованность в выполнении королевских обязанностей, пока король Чарльз III и Кейт Миддлтон проходят курс химиотерапии после диагностирования рака.

Впрочем, Том Куинн, королевских эксперт, сомневается, что герцога и герцогиню Сассекских примут обратно британские родственники.

"И Меган, и Гарри все еще надеются, что в какой-то момент их могут снова попросить стать работающими членами королевской семьи на их собственных условиях — эта возможность быстро уменьшается, но пара долго говорила об этом и о том факте, что численность старших членов королевской семьи серьезно сократилась, возродив их надежды", — считает Куинн.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

"Насколько я понимаю из дворцовых контактов, они обманывают себя, если думают, что их пригласят обратно", — добавил он.

В феврале 2024 года, когда король Чарльз III узнал о своем раке, монарх размышлял о том, чтобы вернуть младшего сына к исполнению обязанностей. Однако впоследствии стало известно, что принц Уильям "блокирует" возвращение брата в семью.

Принц Гарри и король Чарльз III Фото: Getty Images

Другой королевский эксперт Ричард Фицвильямс говорил, что проблемы со здоровьем британского суверена и Кейт Миддлтон могут стать "идеальной возможностью" исправить королевский разрыв.

Напомним, биографии принца Гарри и Меган Маркл удалили с сайта королевской семьи.

Также Фокус писал о реакции принца Гарри и Меган Маркл на новости о раке у Кейт Миддлтон.