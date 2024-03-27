Дэвид Бекхэм рассказал о пополнении на своей ферме (фото)

Бекхэму явно нравится новый род занятости. Он часто делится кадрами со своей фермы и сообщает новости.

48-летний британский футболист Дэвид Бекхэм похвастался пополнением на своей ферме. Снимками звездный спортсмен делится в Instagram.

Многодетный отец рассказал, что во вторник, 26 марта 2024 года, он добавил трех новых кур к своему курятнику на ферме в Котсуолде стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов.

Дэвиду его жена Виктория Бекхэм подарила птичек на Рождество, и теперь он держит поклонников в курсе своих фермерских дел.

Спортсмен объяснил, что его новые куры поселились в курятнике и снесли "замечательное" голубое яйцо.

"Так что добавилось три новых пополнения в семью, и они прекрасно устроились", — написал Дэвид.

"И угадайте, какое они снесли замечательное голубое яйцо", — добавил он.

Ферма Дэвида Бекхэма Фото: David Beckham/Instagram Ферма Дэвида Бекхэма Фото: David Beckham/Instagram

Отец четверых детей явно наслаждается жизнью на ферме и ранее хвастался, что они построили пасеку в своем большом поместье.

Дэвид часто делится кадрами со своими "воспитанниками".

"Немножко работы в саду с детками. Я думаю, что нравлюсь им", — написал футболист под видео, на котором проводит время на ферме.

Дэвид Бекхэм

Напомним, Дэвид Бекхэм поздравил сына Бруклина с 25-летием.

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