Стало известно, почему Кейт Миддлтон не раскрыла тип рака, от которого страдает

После того, как Кейт рассказал о болезни, резко вырос интерес британцев к вопросу борьбы с онкологией. Посещение страниц принцессы Уэльской в соцсетях выросло в разы.

Видеообращение Кейт Миддлтон, которая рассказала о том, что у нее рак, повергло в шок не только ее преданных поклонников и друзей, но и миллионы людей по всему миру. Говоря о своем диагнозе, принцесса Уэльская в то же время не стала уточнять, какой именно орган поражен онкологией, пишет Hello.

Сейчас она проходит курс профилактической химиотерапии и настроена на полное выздоровление.

Какой тип рака у будущей королеві, интересует очень многих, однако есть причина, по которой Кейт не стала раскрывать всю информацию.

"Мы не будем в дальнейшем разглашать какую-либо частную медицинскую информацию. Принцесса имеет право на медицинскую конфиденциальность, поскольку все так делают. Сейчас принцесса находится на пути к выздоровлению, начав курс профилактической химиотерапии", – заявил представитель Кенсингтонского дворца.

Не известен публике и тип рака у короля Чарльза III. Монарх всегда держал общественность в курсе своего здоровья и, например, открыто говорил, что у него увеличена простата, чтобы повысить осведомленность об этом заболевании, однако, как и Кейт, точный его диагноз сейчас держится в секрете.

Чтоб прекратить спекуляции вокруг своего исчезновения, Кейт Миддлтон записала обращение

Рак у короля был подтвержден 5 февраля, и Букингемский дворец стразу обнародовал эту новость.

Но вернемся к принцессе Уэльской. Решение Кейт рассказать о борьбе с онкологией вызвало всплеск посещений веб-сайтов благотворительных организаций по борьбе с раком и Национальной службы здравоохранения. Принцессу хвалили за то, что она смело раскрыла свой диагноз в такой личной манере, а служба поддержки больных раком Macmillan сообщила, что онлайн-трафик на ее страницы информации и поддержки стал самым высоким показателем за выходные со времени первого карантина из-за Covid-19.

С вечера пятницы, когда было опубликовано видеообращение Кейт, до воскресенья число посещений составило около 100 000, что на десять процентов больше, чем в это же время в прошлом году. По данным Macmillan, одни и те же страницы посещались почти 50 000 раз за день.

Национальная служба здравоохранения Англии также сообщила о значительном всплеске посещений своей онлайн-страницы, посвященной раку, после этого объявления.

Хотя король и королева примут участие в пасхальной воскресной службе в Виндзоре с уменьшенной явкой членов королевской семьи, принц и принцесса Уэльские и их дети на ней присутствовать не будут. Семья проводит пасхальные каникулы вместе в одиночестве, пока принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи на каникулах.

Ранее Фокус писал, как родители Кейт Миддлтон отреагировали на диагноз дочери.