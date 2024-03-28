Бывший жених Меган Фокс снялся для журнала с лезвием во рту (фото)

Рэпер позировал фотографу Кеннету Каппелло. Поклонники уже отреагировали на его нестандартный образ.

33-летний рэпер Колсон Бэйкер, больше известный публике как Machine Gun Kelly, снялся для журнала King Kong Magazine в очень провокационном образе. Снимком он поделился и на своей странице в Instagram.

На фото, сделанном Кеннетом Каппелло, музыкант позирует с обесцвеченными бровями, кровавой слезой, а на зубах у него лезвие для бритвы, изготовленное компанией Alligator Jesus. Над ним работал ювелир из Майами Дэвид Тамарго.

Для фотосессии Колсон надел серебряное кольцо в нос, серьги-кольца и кольцо на палец. Его ногти украшены разными рисунками, в том числе ярко-красными губами с вампирскими клыками.

Поклонники рэпера высказались в комментариях относительно обложки.

"Капля кровавой слезы и лезвие бритвы в виде решетки зубов — это безумие, боже мой", "Моя челюсть на полу", "Отбелил брови? Да, боже, он так хорошо выглядит", — пишут под постом.

Многие пользователи социальных сетей отметили, что изображение совсем не похоже на Келли из-за его накладки на зубы, которая носит временный характер, в отличие от титановых протезов Канье Уэста стоимостью $850 тысяч.

Совсем недавно Меган Фокс, невеста рэпера, сообщила, что они разорвали помолвку.

Пара впервые начала встречаться в 2020 году, а в 2022 году обручилась. Но год спустя влюбленные крупно поссорились, затем все же помирившись. Когда актрису спросили, как она описала бы их нынешние отношения, Меган ответила:

"Я думаю, что из этих отношений я узнала, что они не предназначены для публичного потребления, поэтому я думаю, что на данный момент у меня нет комментариев по поводу статуса отношений, скажем так. Что я могу сказать, так это то, что я называю своей родственной душой, и с ним всегда будет связь, несмотря ни на что. Не могу сказать наверняка, какая будет мощность, но я всегда буду с ним каким-то образом связана".

Колсон Бэйкер и его новая тату Фото: Instagram machinegunkelly

Несколькими неделями ранее Колсон сделал черную татуировку на половину тела, забив под краской все предыдущие рисунки. Таким образом он хотел дать понять Меган, что его тело полностью принадлежит ей, и он готов начать с ней все с чистого листа.

Ранее Фокус писал, что на новую татуировку рэпер потратил 78 часов.