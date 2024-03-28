"Проживал горе на публике": Ник Кейв рассказал, как справился с потерей двух сыновей (видео)

Австралийский музыкант потерял своего старшего сына и одного из младших сыновей-близнецов. За смерть последнего Ник Кейв до сих пор ощущает чувство вины и беспокоится о том, что его умерший ребенок может чувствовать то же самое.

Музыкант Ник Кейв, за последние 10 лет потерявший двух сыновей, занялся керамикой и сделал автобиографическую серию про жизнь дьявола. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

К созданию серии керамики из 17 работ музыканта подтолкнула личная трагедия: потеря детей, которую он тяжело переживал. Он признался в разговоре с журналистами, что до сих пор ощущает вину за случившееся.

"Я думаю, люди, которые теряют своих детей, чувствуют вину вне зависимости от ситуации. Просто потому, что ваша единственная задача – не дать детям умереть. На самом глубинном уровне вы ощущаете, что хоронить своих детей противоестественно. И чувство вины у вас появится, хотите вы этого или нет", — сказал Ник Кейв.

По его словам, кроме творчества, пережить потерю детей помогло участие как близкого окружения, так и совсем незнакомых людей.

"Мне пришлось проживать горе на публике, и странным образом это помогло. Я получал письмо за письмом с адресом "Нику Кейву, Брайтон". Это было невероятно. Обычно люди остаются наедине со своим горем", — рассказал музыкант.

Однако несмотря на это, Ника Кейва продолжает беспокоить одна вещь. Ему кажется, что его умерший сын Артур, в каком бы измерении он сейчас не находился, чувствует вину за свою гибель смотря, как это переживают его родители. Это помогает музыканту держаться и показывать своей жизнью умершему сыну, что "все в порядке".

Как погибли сыновья Ника Кейва

Ник Кейв был отцом двух сыновей: близнецов Эрла и Артура, которых ему родила британская модель Сьюзи Бик. В июле 2015 года 15-летний Артур сорвался со скалы неподалеку от города Брайтон (Великобритания). Подростку была оказана первая помощь, однако от полученных травм он умер в больнице.

Ник Кейв с сыновьями Артуром и Эрлом

А в 2022 году скончался старший сын музыканта от модели Бо Лэзенби. 30-летний Джетро Лэзенби работал моделью и жил в Австралии со своей матерью Бо. Он скончался через несколько дней после того, как вышел из тюрьмы, куда попал после нападения на мать.

Работа Ника Кейва "Жизнь Дьявола": что она собой представляет

"Жизнь Дьявола", над которой Ник Кейв трудился с 2020 по 2024 года, представляет собой серию из семнадцати глазурованных керамических фигурок, рассказывающих историю Дьявола от колыбели до могилы. Он скорее обычный человек, чем грозный Антихрист, он аллегорический персонаж, который очень по-человечески переживает превратности жизни. Эта повествовательная работа, впервые представленная в Бельгии, является визуальным выражением постоянного интереса художника к религии как катализатору более глубокого и творческого подхода к жизни.

"Это портрет жизни Дьявола, но также и жизни всех нас, когда мы движемся от невинности к опыту, обращаемся к миру и потерям и движемся к конфронтации с нашей собственной смертностью, все время ища прощения", — говорит о своих работах сам Ник Кейв.

Напомним, в сентябре 2022 года иностранные СМИ писали о том, что Ник Кейв и Брэд Питт дебютировали как скульпторы. Они представили свои произведения в финском музее.