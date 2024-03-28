Как сейчас выглядит 10-летний сын покойной Жанны Фриске (фото)

Жанна Фриске умерла 9 лет назад. В этом году ее сыну Платону исполнится 11 лет. Мальчику было всего 2 года, когда умерла его мама.

Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев, который много лет жил и работал в Украине, впервые за много лет показал, как выглядит единственный сын покойной российской певицы Жанны Фриске. Произошло это на программе "В кругу друзей", куда телеведущий пришел со своими тремя детьми, написали российские СМИ.

В частности, на запись программы Шепелев привел своего старшего сына 10-летнего Платона, который родился в браке с певицей Жанной Фриске и названной дочерью Ладой. Долгое время после смерти Жанны телеведущий скрывал свою личную жизнь и сына. Уже через два года Шепелев встретил дизайнера Екатерину Тулупову у которой также уже был ребенок от первого брака — дочь Лада. Через год пара поженилась, а уже в 2021 году у них родился общий сын, которого назвали Тихон.

Сын Жанны Фриске Фото: ladys.media

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Платон Шепелев появился на свет в апреле 2013 года, а уже через несколько месяцев певице диагностировали рак — опухоль на головном мозге. Сразу же после диагноза Жанна Фриске отправилась на лечение в Германию. Уже в 2014 году ее госпитализировали на лечение в США. Болезнь продолжила прогрессировать. Певица почти два года боролась с недугом, который оказался сильнее. Уже летом 2015 года Жанна Фриске впала в кому, в которой прожила еще три месяца. В июне 2015 года она умерла в возрасте 40 лет. Ее единственному сыну в то время исполнилось всего 2 года. Все это время рядом с ней был ее муж Дмитрий Шепелев, именно с ним после ее смерти остался ребенок.

Дмитрий Шепелев после смерти певицы долгое время не показывал сына, однако сейчас, когда прошло 9 лет после смерти его жены Жанны Фриске, телеведущий решил публично выйти в свет и показать зрителям как вырос их сын.

На фото можно увидеть, что 10-летний Платон полная копия своей покойной мамы. Внешне мальчик очень похож на свою мать.

Дмитрий Шепелев и сын Жанны Фриске Фото: ladys.media

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