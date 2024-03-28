"Я перестала видеть": 29-летняя блогер Анита Соловей рассказала, какие симптомы почувствовала, когда случился инсульт

Анита Соловей призналась, что накануне того, как у нее случился инсульт она прошла полный чекап своего организма, который планово делает каждый год.

Блогер, автор концепции оранжевого блогера и предпринимательница Анита Соловей, которой всего 29 лет, поделилась подробностями дня, когда у нее случился ишемический инсульт. Специально для Фокуса блогерша рассказала, какие симптомы начала чувствовать, когда ей стало плохо на записи вебинара.

В частности, событие случилось 20 февраля, когда она вместе с командой работала над съемкой вебинара. Однако, внезапно Анита Соловей почувствовала ухудшение самочувствия. Поэтому ее команда оперативно вызвала скорую помощь. Уже впоследствии блогер узнала, что она перенесла

"До того момента, 20 февраля, я чувствовала себя хорошо, более того, я всегда проверяла состояние своего здоровья, как физическое, так и ментальное. За неделю до этого дня я проходила полный чекап организма, который делаю раз в год. Перед и во время эфира я не была уставшая или нервная. Произошло все внезапно, во время эфира я почувствовала слабость, головную боль и нарушение зрения. Я перестала видеть четкую картинку перед собой. Мы с девушками, которые были рядом со мной на вебинаре, сразу вызвали скорую. Я не растерялась и сразу по приезду скорой мы поехали на обследование", — рассказала Анита.

Анита Соловей Фото: Фото от менеджера

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Приехав в больницу и пройдя обследование блогерше диагностировали, что она перенесла ишемический инсульт. В результате она оказалась в реанимации. Услышав диагноз врачей Анита была в непонимании, как такое могло произойти, поскольку ей всего 29 лет.

"Почему? Как? Может быть, это карма? Я веду здоровый образ жизни, мне всего лишь 29 лет. Сейчас с врачами мы продолжаем искать причину, ведь до сих пор она окончательно не определена. И я до сих пор чувствую это "непонимание"", — призналась блогерша.

В результате девушка частично потеряла зрение, которое сейчас пытается пройти. Анита Соловей призналась, что сейчас вместе с врачами разбирается, почему это могло случиться, однако пока четкого понимания, что могло призевсти к инсульту пока нет.

Напомним, ранее мы писали, что Анита Соловей поделилась, как она себя чувствует после ишемического инсульта, который произошел месяц назад.