Белла Хадид с мамой поддержала своего нового бойфренда на родео (фото)
Пара еще не подтвердила официально свой роман, но их заметили во время поцелуя в октябре 2023 года. Это произошло через несколько месяцев после разрыва Беллы с Марком Калманом.
Американская модель Белла Хадид поддержала своего бойфренда Адана Бануэлоса на родео в Техасе. Снимками с события звезда подиумов делится в Instagram с более 60 млн подписчиков.
На ежегодном мероприятии к звезде подиумов присоединились ее мать Иоланда и ее бойфренд Джозеф Джинголи, а также семья Адана.
Возлюбленный Беллы стал чемпионом American Performance Horseman второй год подряд, когда модель праздновала его победу на Globe Life Field в Арлингтоне.
В частности, супермодель палестинского происхождения опубликовала видео момента, когда Адана объявили победителем, где ее можно было увидеть с отцом бойфренда, Асенсьйоном, который также является всадником.
Белла выбрала для выхода в свет блестящий топ с кожаными брюками и, конечно, ковбойскую шляпу.
Иоланда выглядела влюбленной на одной из фотографий со своим парнем-инвестором и генеральным директором Джозефом, который также является ковбоем и живет в Техасе.
Адан — мексиканско-американский ковбой и дрессировщик лошадей, в возрасте 28 лет был введен в Зал славы наездников Национальной ассоциации конного спорта.
Считается, что теперь Белла проводит много времени в Техасе, уделяя время новому избраннику.
Напомним, Dior разорвали соглашение с Беллой Хадид после ее поддержки Палестины, заменив знаменитость израильской моделью.
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