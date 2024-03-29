Дженнифер Энистон и Сандру Буллок заметили у клиники пластической хирургии (фото)

Клиника, куда приехали звезды, славится ринопластикой, подтяжкой лица и другими лифтинговыми процедурами, которые помогают выглядеть моложе своих лет.

Голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Сандра Буллок посетили кабинет пластической хирургии The Retreat At Split Rock, который расположен в Гринвиче, штат Коннектикут. Их заметили, когда они выходили оттуда, пишет Daily Mail. С ними была жена актера Джейсона Бейтмана Аманда Анка.

Клиника, где застукали звезд, специализируется на профессиональной подтяжке верхней и нижней части лица, стоимость которой составляет от $50 000 до $100 000 долларов каждая, а также на подтяжке бровей и глаз по $30 000.

Доктор Нил Гордон курирует пластическую и реконструктивную хирургию лица. Согласно его сайту, его специализация — "омоложение лица и ринопластика", но также предлагаются инъекции, такие как ботокс и кибелла (кибелла – это дезоксихолевая кислота, которая применяется в косметологии для сокращения жировой ткани под подбородком). Полный курс ботокса может стоить около $3000 долларов, а кибелла дороже — $6000.

Все три дамы оделись небрежно для поездки, которая выглядела как "хирургический туризм".

55-летняя Энистон была в мягкой черной шляпе, чтобы скрыть лицо, в черном свитере с черным шарфом, а также в потертых синих джинсах с широким темно-коричневым ремнем с латунной пряжкой.

Буллок надела дутаую черную куртку поверх белой футболки, а также мешковатые черные брюки и белые кроссовки. Глаза она спрятала за большими солнцезащитными очками. Актриса редко появляется на публике с тех пор, как ее жених Брайан Рэндалл заболел в 2020 году БАС. Он боролся с болезнью три года, прежде чем скончался в августе 2023 года в возрасте 57 лет.

Анка была одета в яркую вишнево-красную толстовку, выцветшие синие джинсы и черные ботинки, а в руках у нее была черная сумочка и пальто. Она не стала делать макияж.

Энистон в многочисленных интервью утверждает, что секретом ее неувядающей красоты являются правильное питание, физические упражнения и здоровый сон. Однако в клинике, куда она приехала, известен своей подтяжкой лица, а также предоставляет всевозможные лифтинговые процедуры, лазерную шлифовку кожи и многие другие процедуры, которые заметно улучшают внешность.

По мнению журналистов, звезды, которые могли получить любую из этих услуг в Лос-Анджелесе, буквально напичканном косметологами и пластическими хирургами, ориентировались на эффективность и качество работы. Ради этого они и проделали довольно неблизкий путь.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон рассказала о четырех вещах, которые она делает, чтобы оставаться в форме.