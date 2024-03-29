Известного рэпера 50 Centa обвиняют в изнасиловании

50 Cent хочет отобрать сына у бывшей девушки, взамен она решила обвинить его в насилии и изнасиловании.

Бывшая девушка рэпера 50 Cent Дафна Джой обвинила его в изнасиловании и физическом насилии после того, как он подал документы на получение опеки над их общим сыном. Такую информацию обнародовало американское издание Pagesix.

"Я устала защищать нашего сына, которого ты не заслужил. Давай поговорим о твоих действиях, связанных с изнасилованием и физическим насилием надо мной. Ты разрушил последнюю надежду сохранить нашу семью и себя как отца", — заявила она в Instagram.

Джой, которая имеет 11-летнего сына Сира от 48-летнего рэпера написала, что он "навсегда этими последними и ложными заявлениями против меня разрушил последнюю надежду, которую я имела на тебя, как на отца, сохранить нашу семью".

Стоит отметить, что на днях в заявлении для издания Page Six представитель 50 Cent сказал, что певец обратился в суд в связи с последними событиями, где его бывшая девушка Дафни Джой, мать его 12-летнего сына фигурировала в скандале с самым влиятельным и богатым рэпером Шоном "Дидди" Комбсом. Именно поэтому эти обстоятельства требуют от него принять все необходимые юридические меры, чтобы защитить его сына.

"Последние лживые и безосновательные обвинения Дафны Джой явно стали ответом на мое решение добиваться единоличной опеки над сыном. Мой сын Сир является моим приоритетом, и содержать его в безопасной среде — это моя единственная цель сейчас", — отметил представитель рэпера.

Борьба между Джой и 50-летним за опеку над их подростковым сыном началась после того, Джой назвали одной из трех женщин, которые вероятно были секс-работниками 54-летнего Комбса.

"Учитывая последние события и новости об участии Дафны Джой в судебном процессе Дидди, 50 собирается требовать единоличной опеки над своим сыном", — сообщил источник, близкий к паре.

Напомним, ранее мы писали, рэпер 50 Cent отказался от секса в 2024 году. Кроме этого, Фокус писал, что новые подробности о секс-скандале Шона Комбса.