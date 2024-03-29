Дженнифер Гарнер рассказала о трудностях воспитания детей от Бена Аффлека
От бывшего звездного союза подрастают трое наследников. Их родители поддерживают хорошие отношения, несмотря на разрыв.
51-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер дала редкий комментарий относительно воспитания детей от оскароносного Бена Аффлека, 51. Об этом пишет People.
Многодетная мама объяснила, что трое наследников, которых она воспитывает с бывшим мужем Беном Аффлеком, 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль, "сейчас очень здоровы".
"Я просто наблюдаю за ними на этом новом этапе жизни, когда они выясняют, кем они будут и что они будут изучать", — добавила Дженнифер.
Бывшая жена Бена Аффлека призналась, что ей очень интересно наблюдать за этими процессами.
Актриса добавила, что "так трудно" позволить своим детям принимать собственные решения.
"Мне очень трудно не сказать: "Это то, кем я тебя вижу" и "Я думаю, ты должен...". Мне действительно приходится сидеть сложа руки", — рассказала мама троих детей.
Вайолет, Серафина и Сэмюэль родились в союзе Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, которые были женаты с 2005 по 2018 годы. Сейчас же актер находится в браке с певицей Дженнифер Лопес. Бывшие поддерживают хорошие отношения, их довольно часто видят вместе.
У Джей Ло также подрастают двое детей от союза с певцом Марком Энтони — Макс и Эмма.
Напомним, Бен Аффлек провел время с сыном Сэмюэлем.
Также Фокус писал о смене имиджа Бена Аффлека.