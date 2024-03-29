Дженнифер Гарнер рассказала о трудностях воспитания детей от Бена Аффлека

От бывшего звездного союза подрастают трое наследников. Их родители поддерживают хорошие отношения, несмотря на разрыв.

51-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер дала редкий комментарий относительно воспитания детей от оскароносного Бена Аффлека, 51. Об этом пишет People.

Многодетная мама объяснила, что трое наследников, которых она воспитывает с бывшим мужем Беном Аффлеком, 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль, "сейчас очень здоровы".

"Я просто наблюдаю за ними на этом новом этапе жизни, когда они выясняют, кем они будут и что они будут изучать", — добавила Дженнифер.

Бывшая жена Бена Аффлека призналась, что ей очень интересно наблюдать за этими процессами.

Дженнифер Гарнер с дочерью Вайолет Фото: Getty Images

Актриса добавила, что "так трудно" позволить своим детям принимать собственные решения.

"Мне очень трудно не сказать: "Это то, кем я тебя вижу" и "Я думаю, ты должен...". Мне действительно приходится сидеть сложа руки", — рассказала мама троих детей.

Бен Аффлек с сыном Фото: Getty Images

Вайолет, Серафина и Сэмюэль родились в союзе Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, которые были женаты с 2005 по 2018 годы. Сейчас же актер находится в браке с певицей Дженнифер Лопес. Бывшие поддерживают хорошие отношения, их довольно часто видят вместе.

У Джей Ло также подрастают двое детей от союза с певцом Марком Энтони — Макс и Эмма.

Напомним, Бен Аффлек провел время с сыном Сэмюэлем.

Также Фокус писал о смене имиджа Бена Аффлека.