Стало известно, почему Кейт Миддлтон решила рассказать о своем диагнозе без принца Уильяма

Принцесса Уэльская сама написала эмоциональную речь. Она предстала на фоне весеннего сада одна, а принц Уильям не присоединился к жене.

Стало известно, почему Кейт Миддлтон решила поделиться своим диагнозом без принца Уильяма. Об этом пишет People.

В минувшую пятницу, 22 марта 2024 года, принцесса Уэльская рассказала в видеообращении о том, что проходит курс лечения рака после операции на брюшной полости в январе. Королевская персона появилась в ролике сама, что побудило поклонников задуматься, почему принц Уильям не присоединился к ней.

"Это сообщение от принцессы о ее здоровье, и она хотела лично передать это сообщение самостоятельно", — отметил инсайдер во дворце.

Кейт Миддлтон

Источник добавил, что принцесса Уэльская дала понять, что ее муж "всюду ее поддерживал".

"Уильям чрезвычайно гордится своей женой за мужество и силу, которые она продемонстрировала не только на этой неделе, но и после операции в январе. Сейчас, как никогда, он сосредоточен на том, чтобы его жена имела конфиденциальность, необходимую для полного выздоровления, и чтобы его дети были защищены от понятного интереса к новостям, которыми поделились", — рассказал инсайдер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Хотя принцесса Кэтрин несколько раз упоминала мужа и их детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи — в своей собственноручно написанной речи, она считала важным произнести ее самостоятельно — и когда пришло подходящее время.

Как рассказывали источники, принцесса Уэльская сейчас полагается на мужа больше, чем когда-либо.

"Уильям старается быть рядом с Кейт и помогать всеми способами. Он занимался с детьми и проводил с ними время во второй половине дня и по вечерам", — рассказывал инсайдер.

Напомним, какое лечение получает больная принцесса Уэльская.

Также Фокус писал о комментарии эксперта по языку тела относительно поведения Кейт Миддлтон во время видеообращения.