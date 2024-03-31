Элегантность и простота: пасхальные образы Кейт Миддлтон последних лет

Несмотря на то, что принц Уильям женился на Кейт Миддлтон в 2011 году, впервые она присоединилась к королевской семье на пасхальную службу в 2017. Также два года пропустили из-за ковидных ограничений, а в 2024 Уэльские останутся подальше от внимания публики из-за борьбы Кэтрин с онкологией.

В 2024 году Кейт Миддлтон не присоединится к королевской семье в часовне Святого Георгия на пасхальную службу из-за того, что проходит курс профилактической химиотерапии, которая, по ее словам, стала "большим шоком". Фокус вспоминает пасхальные образы принцессы Уэльской прошлых лет.

Ежегодное весеннее богослужение часто является возможностью для членов королевской семьи продемонстрировать смелые яркие цвета и невероятные индивидуальные наряды от своих любимых дизайнеров, прежде чем после службы посетить традиционный обед в Виндзорском замке.

2023 год

Супруга принца Уильяма была в элегантном синем образе от одного из своих любимых дизайнеров Catherine Walker.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на пасхальной службе 2023 года Фото: Getty Images

Мать троих детей уложила свои шоколадно-коричневые пряди в локоны под синей шляпой от Lock & Co.

2022 год

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта были стильным дуэтом матери и дочери на Пасху 2022 года. Будущая королева Великобритании надела изготовленное на заказ платье-пальто Emilia Wickstead и добавила к образу соответствующий замшевый клатч Emmy London и шляпу, а ее единственная дочь выглядела так же стильно в цветочном ансамбле.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на пасхальной службе 2022 года Фото: Getty Images

2019 год

Жена будущего британского короля на Пасху 2019 надела небесно-голубое платье-пальто Alexander McQueen, когда прибыла в часовню Святого Георгия. К праздничному образу Кэтрин добавила шляпку и клатч.

Кейт Миддлтон на Пасху 2019 Фото: Getty Images

2018 год

Всего несколько недель оставалось до рождения третьего ребенка супругов, принца Луи, когда герцогиня Кембриджская (принцессой Уэльской она стала в 2022 году) вышла на публику в темном плиссированном пальто от Catherine Walker и на высоких замшевых каблуках.

Кейт Миддлтон на Пасху 2018 Фото: Getty Images

2017 год

Принц Уильям и принцесса Кейт были женаты шесть лет, прежде чем Кейт впервые присоединилась к королевской семье в часовне Святого Георгия в Пасхальное воскресенье.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на Пасху 2017 Фото: Getty Images

Выбрав элегантное платье-пальто кремового оттенка, Кэтрин обратилась к своему любимому дизайнеру Кэтрин Уокер, чтобы создать праздничный ансамбль.

Напомним, принц Уильям всячески поддерживает жену в трудные времена.

Также Фокус писал о реакции родителей Кейт Миддлтон на болезнь дочери.