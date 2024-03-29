Борис Джонсон с женой и детьми отдыхает на горнолыжном курорте (фото)

В Великобритании семья живет в потрясающем загородном особняке в Оксфордшире. Они часто путешествуют. Все свое время Кэрри Джонсон посвящает воспитанию детей.

Кэрри Джонсон и ее муж, политик и бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон со своими детьми проводят отпуск на лыжном курорте, сообщает Hello Magazine.

Молодая семья наслаждается отдыхом на заснеженных склонах в выходные. Кэрри опубликовала в сторис несколько снимков с этой замечательной поездки. На одной фотографии Кэрри и Борис обнимают друг друга, позируя на фоне потрясающего вида на горы. 36-летняя мама троих детей отметила фотографию красным сердечком.

Борис и Кэрри Джонсон Фото: instagram.com/carrielbjohnson

На другой фотографии изображен их сын Уилфреда. Светлые волосы трехлетнего ребенка выглядят так же, как у его отца. Мальчик смотрит на горы с балкона уютного дома.

Сын Бориса Джонсона Уилфред Фото: instagram.com/carrielbjohnson

Хотя Кэрри не раскрыла место семейного отдыха, она опубликовала фотографию горнолыжного курорта, на которой изображен ряд роскошных деревянных строений.

Место отдыха семьи Джонсон Фото: instagram.com/carrielbjohnson

Это не первый раз, когда Кэрри делится со своими подписчиками в Instagram впечатлениями о своем невероятном семейном отдыхе. Еще в феврале она поделилась кадрами из залитой солнцем поездки Джонсонов в загадочное тропическое место.

В Великобритании семья живет в потрясающем загородном особняке в Оксфордшире. Дом под названием Brightwell Manor представляет собой здание, внесенное в список памятников архитектуры II степени, и расположен в Брайтвелл-кам-Сотвелл.

Кэрри Джонсон на прогулке с детьми Фото: instagram.com/carrielbjohnson

Напомним, 21 марта Кэрри Джонсон рассказала, какой подарок получила от мужа и детей на день рождения. Жена Бориса Джонсона показала, как провела праздник и поделилась милым подарком.