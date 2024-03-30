Андре Тан рассказал, как его обманула предательница Таисия Повалий (видео)

Андре Тан рассказал историю, которая с ним случилась 20 лет назад.

Андре Тан рассказал, как его однажды обманула певица Таисия Повалий, которая сегодня активно поддерживает политику Путина. Об истории 20-летней давности он рассказал в подкасте Алины Шаманской "Розлючена&Розлучена".

В частности, как оказалось много лет назад певица заказала у модельера платья, однако в результате, якобы, осталась недовольна. Несмотря на то, что Таисия Повалий раскритиковала наряд от Андре Тана, все же ее водитель забрал одежду пошитую специально для певицы. Однако, единственное что, Повалий решила, что за эту работу она может не платить. Фактически певица бесплатно получила дизайнерскую одежду от Андре Тана.

"Это была очень давняя история. Я сейчас не хочу это даже рассказывать, но уже прошло почти 20 лет. Я просто сшил ей несколько платьев, она примерила и сказала: "Это не то, это не так", и она не заплатила за это, но забрала их с собой, водитель ее забрал",- рассказал Андре Тан.

Однако уже потом все же певица надела пошитое модельером платье на одну из вечеринок. Там она случайно встретила и Андре Тана, которому осталась должна деньги за одежду. Певица цинично заявила, что не имела другого выбора, что надеть, ведь накануне у нее порвался наряд в котором она планировала прийти на мероприятие.

"Потом я ее увидел в этом платье на какой-то вечеринке и подошел и спросил: "Ну как вам? Не жмет? Все красиво?". Она сказала: "У меня разорвалось платье в котором я хотела прийти. И я так подумал, конечно, в твоем большом гардеробе было только платье Андре Тана, которое тебе не очень понравилось. Я, как говорится, не злопамятный, но дом сожгу",- смеясь вспомнил модельер ситуацию из своей жизни.

Стоит отметить, что Таисия Повалий родом из Украины. Здесь она родилась, выросла и начала строить карьеру. Уже со временем она уехала покорять Москву. Карьера певицы успешно двигалась вверх. В 2014 году, когда началась АТО, певица продолжила активно гастролировать по России. А уже после начала полномасштабной войны в Украине открыто поддержала политику Путина и заявила, что верит в "великую Россию". Несмотря на такие заявления, певица называет себя русской украинкой. Известно также, что певица уже успела сменить украинское гражданство на российское и даже пошла голосовать на выборы, чтобы поддержать Владимира Путина.

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