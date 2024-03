Танцы с невесткой: Виктория Бекхэм зажгла под старый хит Spice Girls (видео)

Никола Пельтц и Виктория Бекхэм развлекались на отдыхе, поэтому были одеты в забавную одежду, а на голове у них — уши зайца.

В собственном блоге в Instagram известный дизайнер и бывшая участница популярной девичьей группы Spice Girls Виктория Бекхэм весело станцевала вместе со своей невесткой под собственный старый хит — Say You'll Be There.

Вероятно, звездное семейство отдыхает в пасхальные дни на яхте, поэтому Никола Пельтц и Виктория Бекхэм были одеты в забавную одежду, а на голове у них — уши зайца.

Виктория танцевала в коротких джинсовых шортах и черном топе, лицо было закрыто черными очками.

Никола, которая двигалась на переднем плане, была в белом топе с декольте и в белых штанишках. Лицо Николы было также закрыто очками от солнца.

Обе смеялись и танцевали одновременно, а Виктория впоследствии подписала видео "Люблю тебя сильно" и поставила тег жены своего старшего сына.

Ранее, 12 марта, Дэвид Бекхэм похвастался своим курятником. Знаменитый футболист показал поголовье кур в своем загородном доме в Котсуолдсе стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов.