Ухо Холифилда: Майк Тайсон выпустил конфеты с каннабисом (фото, видео)

Мармеладные конфеты являются отсылкой к бою Тайсона и Холифилда 30-летней давности. Бренд боксера создал желе с разным вкусом.

57-летний американский боксер-профессионал Майк Тайсон, который во время поединка за титул WBA 28 июля 1997 году откусил кусок уха Эвандера Холифилда, за что был дисквалифицирован, решил монетизировать этот момент спустя 30 лет и выпустил мармеладные конфеты "Mike Bites" с каннабисом в виде надкушенного уха с разными вкусами, преимущественно фруктовыми, пишет The New-York Post.

Официально представить новый продукт Майк планирует в следующем месяце, проведя рекламную кампанию в магазинах и мероприятие на Таймс-сквер. Однако мармеладки уже появились в аптеках Strain Stars в Фармингдейле, Housing Works в Гринвич-Виллидж, Grow Together в Бруклине, Flynnstoned в Сиракузах и Stage One в Ренсселере.

Фото: Mike Tyson/Instagram

"Нью-Йорк, нам еще предстоит добиться улучшений в расширении доступа к этому оздоровлению на основе растений. Но вместе, я уверен, что мы создадим новый стандарт качества, отдавая приоритет безопасности, качеству и вкусу, чтобы обеспечить беспрецедентные впечатления", – заявил боксер.

Стоит отметить, что не все в индустрии каннабиса поддерживают продукцию Тайсона.

"Они почитают этого осужденного насильника и избивателя жен как образец для подражания. Нам следует использовать гораздо лучшие образцы для подражания", — отметил Стю Заким, один из самых известных публицистов по этой теме.

Говоря так о боксере, он имел в виду его судимость в 1992 году за изнасилование участницы конкурса "Мисс Черная Америка" Дезире Вашингтон в Индиане и обвинения в супружеском насилии. Тайсона также ненадолго заключили в тюрьму за нападение на двух автомобилистов после аварии в Мэриленде.

В Эмпайр-Стейт имеется 90 лицензированных магазинов каннабиса, 39 из которых расположены в пяти районах Нью-Йорка. Но по оценкам городских властей, в Нью-Йорке до двух тысяч магазинов незаконно продают каннабис.

Ранее Фокус писал, что спортсмен, который курил травку всю свою жизнь, представляет новый продукт – каннабис для борьбы с эректильной дисфункцией. Этой проблемой страдают 52% мужчин, поэтому бренд Тайсона и Ric Flair Drip, линейка каннабиса Flair, объявили об объединении усилий в рамках новой материнской компании под названием Carma Holdings LLC. ("Карма").