"У меня бронь": Тимур Мирошниченко признался, что имеет воинское звание и объяснил, почему до сих пор не служит (видео)

Тимур Мирошниченко признался, что уже давно стоит на учете, но имеет бронь на работе.

38-летний телеведущий и комментатор Тимур Мирошниченко признался, что он имеет рабочую бронь и не планирует добровольно идти на фронт. Об этом он заявил на ютуб-канале "В постели" с Маричкой Довбенко.

В частности, Тимур Мирошниченко является родным отцом двух детей — Мии и Марка, а также названным отцом мальчика по имени Марсель, которого семья Мирошниченко усыновила в 2023 году. Сейчас семья Мирошниченко, Тимур и Инна, снова проходят программу обучения и готовятся в 2024 году стать родителями еще одного ребенка из детского дома, только на этот раз девочки.

В интервью Тимур признался, что стоит на учете в ТЦК и раз в полгода он вынужден там появляться. Все потому, что, как оказалось, телеведущий имеет военное профильное образование и звание младшего лейтенанта. Однако, несмотря на это все же Тимур Мирошниченко признался, что имеет бронь и отсрочку от службы в армии. Телеведущий также объяснил, откуда взялась его бронь. Оказывается, средства массовой информации попали в перечень объектов, учреждений и организаций, которые считаются частью критической инфраструктуры Украины.

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На вопрос журналистки, пошел бы на фронт, телеведущий ответил, что если наступит его время, то он не будет прятаться или убегать.

"Я военнообязанный, я младший лейтенант, я так в этой системе. После завтра иду в ТЦК, каждые полгода туда хожу, потому что мне так нужно. У меня есть бронирование от моей работы, потому что я работаю на телевидении и телевидение, как средство массовой информации является частью критической инфраструктуры страны. То есть у меня есть бронирование. Но если наступит тот момент, когда вариантов уже нет, то я бежать за границу точно не буду",- заявил Тимур Мирошниченко.

38:55 Тимур Мирошниченко готов пойти на фронт

Напомним, ранее мы писали, телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал об усыновлении сына Марселя. Кроме этого, Фокус, Тимур Мирошниченко рассказал, кто подтолкнул их семью на второе усыновление.