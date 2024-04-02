Кто-то уже знал: почему Кейт Миддлтон рассказала правду о своем диагнозе

Запись видеообращения не была связана с попытками опровергнуть теории заговора. Все оказалось намного серьезнее.

Видеообращение Кейт Миддлтон после двух месяцев отсутствия на публике, в котором она рассказала, что борется с раком, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Принцесса Уэльская долго хранила свой диагноз в секрете, но вынуждена была раскрыть его. И дело здесь не в том, что она хотела оправдаться за скандалы с фотошопом или опровергнуть теории заговора. Как пишет Эфраим Хардкасл в колонке для Daily Mail, это было сделано, поскольку произошла утечка информации о болезни будущей королевы.

С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт, и у них не осталось другого выбора, кроме как поторопиться, чтобы опередить эту историю, сообщил инсайдер.

Кто именно слил информацию, неизвестно. Нескольких сотрудников клиники, где в январе Кэтрин сделали операцию на брюшной полости, ранее уже заподозрили в попытке узнать частные конфиденциальные медицинские данные королевской особы, и сейчас продолжается расследование.

Кейт Миддлтон сказала, что проходит профилактическую химиотерапию. Она призналась, что ее семья пережила "огромный шок" после того как тесты выявили рак после операции. Во время съемок ее голос временами дрожал от эмоций.

Форма рака не разглашается, но будущая королева начала курс "превентивной химиотерапии" в конце февраля и, как говорят, настроена позитивно на выздоровление и находится в хорошем настроении, описывая себя как "здоровую и с каждым днем становящуюся сильнее".

Принц Уильям с женой уже рассказали о болезни детям, деликатно поговорив с принцем Джорджем, принцем Шарлоттой и принцем Луи.

Король Чарльз, у которого также диагностировали рак в феврале этого года, гордится тем, как его любимая невестка борется с вызовом. Они поддерживают тесный контакт в течение последних нескольких недель.

Ранее Фокус писал, почему Кейт Миддлтон решила рассказать о своем диагнозе без принца Уильяма.