Рианна представила свою новую коллекцию нижнего белья (фото)

Певица продемонстрировала свою невероятную фигуру в кружевном корсете. Бизнес-леди активно продвигает свой бренд.

Американская певица барбадосского происхождения, актриса и модный дизайнер Рианна поделилась с поклонниками новыми фотографиями ее потрясающей коллекции нижнего белья, сообщает Daily Mail.

На своей странице в Instagram знаменитость продемонстрировала новую коллекцию, которая доступна на ее веб-сайте Savage x Fenty.

Певица Рианна Фото: savagex.com

36-летняя певица продемонстрировала свою невероятную фигуру в кружевном телесном корсете из своей коллекции бюстгальтеров, нижнего белья, плюшевых игрушек и топов для сна Savage Signature Script. На других снимках звезда, соблазнительно позирующая на кровати, была одета в лиловую пижаму. Для фотосессии Рианна нанесла яркий макияж, подчеркнув глаза и губы. Ее светло-рыжие волосы эффектно оттеняли загорелую кожу. Из украшений на певице были красивые серьги, несколько массивных колец, цепочка, часы с браслетом, усеянные камнями.

Рианна, возглавляющей чарты, состоит в отношениях с давним партнером рэпером A$AP Rocky. У пары есть двое сыновей: RZA, 22 месяца, и Riot, семь месяцев. Рианна и A$AP (настоящее имя Раким Майерс) дружили много лет и также работали вместе. Они влюбились друг в друга и создали семью. Рокки ранее сообщил журналистам, что Рианна была "любовью всей его жизни" и той "единственной" женщиной.

Напомним, 28 марта Рианна дала редкий комментарий о сыновьях. Недавно начали ходить слухи об очередном пополнении в семье.