Эмма Робертс показала редкий снимок с единственным сыном (фото)

Роудс родился в конце 2020 года. Его родители, Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд, уже разошлись.

33-летняя американская актриса Эмма Робертс показала редкое фото с единственным сыном. Семейный снимок звезда экрана опубликовала в Instagram с более 20 млн подписчиков.

Эмма держала на руках трехлетнего Роудса, который смотрел в этот момент в сторону. Они позировали на солнечном дворе и, судя по всему, так провели Пасху 2024 года.

Мама одного ребенка лаконично подписала праздничный пост, оставив лишь эмодзи в виде цыпленка, вылупляющегося из яйца.

Роудс примерил леопардовую курточку, светлые брюки и шапку. Его звездная мама позировала в черной куртке и молочной шапке.

"Он растет слишком быстро!!!", "Мамина копия", "С праздником Пасхи вас обоих", — пишут в комментариях фолловеры Эммы Робертс.

Эмма Робертс с сыном Роудсом

Роудс родился в конце 2020 года в союзе племянницы Джулии Робертс и актера Гаррета Хедлунда. Впрочем, через некоторое время стало известно о расставании звездной пары. Они встречались с весны 2019 года.

"Это печально, и они изо всех сил стараются оставаться хорошими родителями", — рассказывал ранее источник, близкий к звездным родителям.

В конце декабря 2023 года малышу исполнилось три года.

Сын Эмми Робертс

Напомним, Эмму Робертс заметили на свидании с новым бойфрендом.

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