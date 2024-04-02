Улучшить память и настроение: 4 продукта, в которых больше всего антиоксидантов

От питания зависит не только красота и здоровье вашего тела, выбор продуктов также играет решающую роль в здоровье мозга. К счастью, существует множество полезных для мозга продуктов, которые помогут улучшить когнитивные функции, настроение и память.

Существенно улучшить здоровье мозга и когнитивные функции поможет включение в свой рацион продуктов, богатых антиоксидантами. Это простые и доступные продукты, которые не только внесут яркие вкусы в ваш рацион питании, но и улучшат здоровье. Диетолог Шелли Боллс рассказала, какие продукты следует всегда держать в поле зрения. Об этом пишет She Finds.

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Ягоды

Фото: Freepik

По словам Боллс, "темные ягоды, такие как черника, малина и ежевика, являются отличным источником фитонутриентов и антиоксидантов". Известно, что эти ягоды защищают нервные клетки от повреждения, тем самым замедляя снижение когнитивных функций и поддерживая здоровье мозга с возрастом. Более того, польза ягод выходит за рамки здоровья мозга, так как они способствуют здоровью сердца и потенциально снижают риск развития некоторых видов рака. Независимо от того, употребляете ли вы их в свежем виде или добавляете в овсянку, блины, смузи или салаты, ягоды приносят ароматный вкус и укрепляют здоровье вашего мозга.

Темно-зеленые листовые овощи

Фото: Freepik

Темно-зеленые листовые овощи, еще один источник энергии, стимулирующий работу мозга, так как они содержат множество антиоксидантов, связанных с когнитивным здоровьем и регуляцией настроения. "Темно-зеленые листовые овощи богаты антиоксидантами, связанными с когнитивным здоровьем и снижением депрессии", — говорит Боллс. Включение шпината, капусты и другой листовой зелени в ваш рацион обеспечивает богатую питательными веществами основу для слаженной работы мозга и психического благополучия.

Орехи и семена

Фото: Freepik

Выбирая продукты для перекуса, остановите свой выбор на орехах. "Орехи и семена полны полезных жиров и антиоксидантов, которые, как было доказано, способствуют здоровью мозга", — говорит Боллс. Она рекомендует употреблять эти богатые питательными веществами продукты в сыром или слегка соленом виде, чтобы максимизировать их питательную ценность. От посыпки салатов и супов до добавления в йогуртовое парфе и домашнюю мюсли, орехи и семена открывают безграничные возможности для улучшения здоровья мозга с помощью вкусных и сытных рецептов.

Темный шоколад

Фото: Freepik

Хорошие новости для любителей шоколада! По словам Боллс, это вкусное сладкое лакомство может творить чудеса с вашим мозгом. "Темный шоколад содержит антиоксиданты, которые могут способствовать здоровью мозга", — говорит она, рекомендуя сорта с содержанием какао 70% или выше для получения максимальной пользы. Темный шоколад, независимо от того, едите ли вы его просто так или добавляете в цельнозерновые хлопья, служит восхитительным лакомством, питающим как тело, так и разум.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту