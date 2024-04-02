Няня Тигги: где сейчас женщина, воспитавшая принца Гарри и принца Уильяма

Тигги Легг-Бурк была нанята тогда еще принцем Чарльзом для воспитания его сыновей. Однако няня оказалась втянута в скандал с принцессой Дианой.

У всех детей из королевских семей есть няни. И принц Уильям с принцем Гарри не стали исключением. Их няня Тигги Легг-Бурк в свое время стала не менее знаменита, чем ее подопечные и стала им настоящим другом. И она оказалась втянута в скандалы, которые сопровождали союз Чарльза и Дианы. Об этом пишет Daily Mail.

Еще до того, как она была назначена дворцом на должность няни, Александра "Тигги" Легг-Бурк имела тесные связи с королевской семьей.

Ее отец когда-то служил в Королевской конной гвардии, а мать стала фрейлиной принцессы Анны в 1987 году.

Между тем ее брат Гарри Легг-Бурк был почетным пажом покойной королевы Елизаветы II с 1985 по 1987 год.

Поэтому было вполне логично, что принц Чарльз нанял именно ее в 1993 году в качестве помощницы и няни для своих сыновей, принцев Уильяма и Гарри.

Тигги, теперь известная как Александра Петтифер, выросла в семейном поместье Глануск площадью 6000 акров в Поуисе, Уэльс, и получила образование в школе-интернате для девочек Хитфилд в Аскоте.

Затем Тигги пошла в выпускную школу Institut Alpin Videmanette в Ружмоне, Швейцария, где также училась принцесса Диана. А после окончания учебы она записалась на курсы воспитателей детских садов в Монтессори-центре Святого Николая.

После завершения образования она в течение года преподавала в Фулхэме, а затем открыла собственный детский сад в Баттерси под названием "Миссис Тиггивинкль".

А затем последовал звонок из Дворца. Но поскольку она стала проводить больше времени с молодыми членами королевской семьи, ее тесная связь с Уильямом и Гарри вызвала напряжение между няней и их матерью, принцессой Дианой.

Тигги, ее подопечные и принц Чарльз Фото: Getty Images

Сообщается, что Диана с подозрением относилась к тому, сколько времени Легг-Бурк проводила с принцем Чарльзом и ее сыновьями, и ей не нравилась ее привычка курить рядом с ними.

В феврале 1996 года Диана написала Чарльзу и сказала, что Тигги не следует "проводить ненужное время в детских комнатах… читать им на ночь и следить за тем, как они купаются".

Однажды Тигги однажды назвала Уильяма и Гарри "своими детьми", что разозлило принцессу Уэльскую.

Тигги столкнулась с дополнительными противоречиями, поскольку, как сообщается, она сказала о Диане: "Она дает Уильяму и Гарри теннисную ракетку и ведро попкорна в кино", а о себе сказала: "Я даю им то, что им нужно на данном этапе: свежий воздух, винтовку, и лошадь".

Тигги, принцы Уильям и Гарри

Ситуация усугубилась, когда 13-летний Уильям попросил Тигги присутствовать на традиционном праздновании Четвертого июня в Итоне.

Сообщается, что няню считали "старшей сестрой" Уильяма и Гарри, поскольку она часто сопровождала своих подопечных во время отпуска, водила их на экскурсии, обучая охотиться, ловить рыбу и стрелять.

И они еще больше сблизились, когда в 1997 году погибла принцесса Диана.

Тигги ушла с должности королевской няни, когда в 1999 году вышла замуж за своего возлюбленного детства и консультанта по безопасности Чарльза Петтифера.

Хотя ни Чарльз, ни Камилла не присутствовали на мероприятии, принцы Уильям и Гарри посетили свадьбу няни.

Тигги и ее нынешний муж поддерживали связь после подросткового романа, и она даже стала крестной матерью двух сыновей Чарльза от его первого брака.

С тех пор у них есть двое собственных сыновей: Фред, крестным отцом которого является принц Гарри, и Том, крестник принца Уильяма. Том, которому тогда было восемь лет, даже выступал в роли пажа на свадьбе Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Будучи постоянной спутницей принцев, Тигги на протяжении многих лет оставалась их наперсницей и познакомилась с Меган до того, как они с Гарри поженились.

Она также является крестной матерью Арчи, старшего ребенка герцога и герцогини Сассекских.

Тигги едет на крестины малыша Арчи

Среди других мероприятий она присутствовала на вручении принцу Гарри звания второго лейтенанта в Сандхерсте в апреле 2006 года и на свадьбе Гарри с Меган Маркл в мае 2018 года.

Принц Гарри и его няня Тигги Фото: Getty Images

После выхода на пенсию она и ее муж наслаждались спокойной жизнью в Уэльсе, где у них есть собственный фермерский дом типа "ночлег и завтрак".

Дом под названием Ty'r Chanter Bed & Breakfast находится в двух шагах от парка Глануск, семейного поместья площадью 6000 акров, где она выросла.

В прошлом году выяснилось, что BBC возмещает ущерб бывшей няне из-за ложных обвинений, которые были сделаны в отношении нее, чтобы помочь получить печально известное интервью принцессы Дианы 1995 года.

Сообщается, что опальный журналист Мартин Башир обманом заставил Диану поверить в то, что няня забеременела от Чарльза, показав ей поддельную "квитанцию" об аборте.

Телекомпания лишь недавно официально извинилась, поскольку они согласились возместить ей существенный ущерб в ответ на "сфабрикованные" обвинения в том, что у нее был роман с принцем Уэльским, когда она работала личным помощником Чарльза в 1995 году.

"ВВС согласилась возместить существенный ущерб миссис Петтифер, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы публично извиниться перед ней, принцем Уэльским и герцогами Кембриджскими и Сассекскими за то, как была обманута принцесса Диана. И за последующее влияние на всю их жизнь", — заявил в своем заявлении генеральный директор BBC Тим Дэви.

Напомним, ранее Фокус писал о том, с кем дружил принц Гарри, пока не разорвал все связи с Великобританией.

Теперь его лучшим другом стал Начо Фигерас, богатый игрок в поло. Они даже вместе летали в Японию, оставив жен в США.