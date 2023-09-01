Друзья принца Гарри рассказали, что потеряли с ним всякую связь

Друзья принца Гарри говорят, что вообще не получают от него известий после переезда в США.

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По словам бывшего дворецкого короля Чарльза, давние друзья принца Гарри больше не слышат от него никаких вестей. Хоть раньше их связывала дружба, после переезда в Калифорнию, он оборвал связи со всей своей "старой гвардией". Об этом пишет NYpost.

Грант Харролд, проработавший на короля Чарльза семь лет, когда он еще был принцем Уэльским, утверждает, что герцог Сассекский разорвал все связи с друзьями, которых он когда-то делил со своим братом, принцем Уильямом.

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"Я знаю довольно много друзей Гарри, которые сейчас вообще ничего о нем не слышали", — сказал Харролд.

После ухода с поста старших членов королевской семьи в 2020 году Гарри и его жена Меган Маркл отправились за океан, чтобы начать все заново.

С тех пор, как герцог изменил свою жизнь и поселился в Монтесито, Калифорния, он, очевидно, оборвал все связи со старыми приятелями.

Принц Гарри с друзьями Фото: Getty Images

Гарри, как известно, не явился на свадьбу своего друга Джека Манна в июле, несмотря на то, что Манн присутствовал на свадебной вечеринке на свадьбе Гарри и Меган.

Отсутствие Сассексов стало неожиданностью для гостей, особенно после того, как Манн, давний друг Гарри по поло, появился на фотографии "братской группы" в Виндзорском замке 19 мая 2018 года.

Манн, который, как сообщается, был известен как "неофициальный шафер Гарри", хранил молчание о списке гостей, поскольку было указано на отсутствие герцога.

По словам Харролда, то же самое можно сказать и об отношениях Гарри с братом, ведь когда-то они были "лучшими друзьями".

"Они оба были очень общительными мальчиками. И вот что сейчас так печально: они превратились из лучших друзей в чужих. Они очень отдалились друг от друга", — отметил Харролд.

Бывший королевский дворецкий вспоминал, как проводил время с Уильямом и Гарри, говоря, что им "всегда было весело вместе".

"В основном я работал с ними, когда они приближались к позднему подростковому возрасту и к двадцати годам. Мне нравилось, как они ладили друг с другом. Они всегда веселились вместе и подшучивали друг над другом. Они разыгрывали друг друга и дразнились, но это было безобидно. Они были лучшими друзьями, и у них были одни и те же друзья. Их можно было увидеть вместе в пабах. Для них это было прекрасное время", — добавил Харролд.

Напомним, ранее Фокус писал о том, с кем дружил принц Гарри, пока не разорвал все связи с Великобританией.

Принц Гарри и Начо Фигерас Фото: Instagram nachofigueras

Так, теперь его лучшим другом стал Начо Фигерас, богатый игрок в поло. Они даже вместе летали в Японию, оставив жен в США.