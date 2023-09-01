Друзі принца Гаррі розповіли, що втратили з ним будь-який зв'язок

Друзі принца Гаррі кажуть, що взагалі не отримують від нього звісток після переїзду до США.

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За словами колишнього дворецького короля Чарльза, давні друзі принца Гаррі більше не чують від нього жодних звісток. Хоч раніше їх пов'язувала дружба, після переїзду до Каліфорнії, він обірвав зв'язки з усією своєю "старою гвардією". Про це пише NYpost.

Грант Гарролд, який пропрацював на короля Чарльза сім років, коли він ще був принцом Уельським, стверджує, що герцог Сассекський розірвав усі зв'язки з друзями, яких він колись ділив зі своїм братом, принцом Вільямом.

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"Я знаю досить багато друзів Гаррі, які зараз взагалі нічого про нього не чули", — сказав Гарролд.

Після відходу з посади старших членів королівської сім'ї 2020 року Гаррі та його дружина Меган Маркл вирушили за океан, щоб почати все заново.

Відтоді, як герцог змінив своє життя й оселився в Монтесіто, Каліфорнія, він, очевидно, обірвав усі зв'язки зі старими приятелями.

Принц Гаррі з друзями Фото: Getty Images

Гаррі, як відомо, не з'явився на весілля свого друга Джека Манна в липні, незважаючи на те, що Манн був присутній на весільній вечірці на весіллі Гаррі та Меган.

Відсутність Сассексів стала несподіванкою для гостей, особливо після того, як Манн, давній друг Гаррі по поло, з'явився на фотографії "братньої групи" у Віндзорському замку 19 травня 2018 року.

Манн, який, як повідомляється, був відомий як "неофіційний боярин Гаррі", зберігав мовчання щодо списку гостей, оскільки було вказано на відсутність герцога.

За словами Гарролда, те ж саме можна сказати і про стосунки Гаррі з братом, адже колись вони були "найкращими друзями".

"Вони обидва були дуже товариськими хлопчиками. І ось що зараз так сумно: вони перетворилися з найкращих друзів на чужих. Вони дуже віддалилися одне від одного", — зазначив Гарролд.

Колишній королівський дворецький згадував, як проводив час із Вільямом і Гаррі, кажучи, що їм "завжди було весело разом".

"Здебільшого я працював із ними, коли вони наближалися до пізнього підліткового віку і до двадцяти років. Мені подобалося, як вони ладнали одне з одним. Вони завжди веселилися разом і жартували один над одним. Вони розігрували одне одного і дражнилися, але це було нешкідливо. Вони були найкращими друзями, і в них були одні й ті самі друзі. Їх можна було побачити разом у пабах. Для них це був прекрасний час", — додав Гарролд.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, з ким дружив принц Гаррі, поки не розірвав усі зв'язки з Великою Британією.

Принц Гаррі та Начо Фігерас Фото: Instagram nachofigueras

Так, тепер його найкращим другом став Начо Фігерас, багатий гравець у поло. Вони навіть разом літали до Японії, залишивши дружин у США.