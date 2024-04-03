Король Чарльз ІІІ дал дерзкий комментарий о королеве Камилле

На пасхальной службе монарх появился впервые после новостей о борьбе с раком. Его сопровождала супруга Камилла.

Король Великобритании Чарльз III дал дерзкий комментарий о своей жене, королеве Камилле, во время пасхальной службы в воскресенье, 31 марта 2024 года. Об этом пишет Hello Magazine.

Приветствуя сторонников возле Виндзорского замка, суверен сделал свое первое официальное публичное появление после того, как у него диагностировали рак. В этот момент один из доброжелателей сказал королю: "С Пасхой, Ваше Величество. Никогда не сдавайтесь, продолжайте настойчиво".

Взглянув на Камиллу, Чарльз ІІІ пошутил: "Я просто выполняю свои указания".

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Сын покойной Елизаветы ІІ в Виндзоре также встретил поклонницу Энн Дейли, которая размахивала валлийским национальным флагом и призвала короля скорее выздороветь, а также передала свои наилучшие пожелания Кейт Миддлтон, которая проходит курс химиотерапии после диагностирования онкологии.

Суверен выглядел немного смущенным, когда поклонница сказала ему: "Камилле сейчас 17", прежде чем объяснить, что ее собака носит такое же имя, как и его жена.

"Вам понадобится новая", — пошутил он.

Отметим, что королева Камилла для пасхального выхода выбрала особую брошь (она принадлежала ранее королеве Елизавете II и королеве Марии).

Король Чарльз III и королева Камилла

Напомним, что король Чарльз испытывал на пасхальной службе.

Также Фокус писал о появлении королевы Камиллы на предпасхальной службе без короля Чарльза.