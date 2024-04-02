Не только Кейт Миддлтон: кто пропустил пасхальную службу в Виндзоре

В этом году особенно мало членов британской монаршей семьи присоединились к королю Чарльзу III и королеве Камилле. Событие традиционно состоялось в Виндзоре.

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Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла возглавляли монаршую семью, когда вышли на ежегодную пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в воскресенье, 31 марта 2024 года. Фокус рассказывает, кто посетил, а кто пропустил важное событие.

В этом году, как ранее объявил Букингемский дворец, церемония проходила в сокращенном масштабе, и на нее прибыло гораздо меньшее количество представителей королевской семьи.

"Король и королева, герцог и герцогиня Эдинбургские, королевская принцесса и другие члены королевской семьи были сегодня на пасхальной службе Маттинов в часовне Святого Георгия", — отметили представители королевской семьи.

Королевская чета

Король Чарльз III впервые вышел на публику после новостей о борьбе с раком. Его сопровождала жена Камилла, которая выбрала для выхода особую брошь (она принадлежала ранее королеве Елизавете II и королеве Марии).

Король Чарльз III и королева Камилла

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Уэльских впервые за много лет на службе не было (не считая 2020 и 2021 годов, когда действовали ковидные ограничения). Сейчас Кэтрин держится подальше от внимания публики, поскольку проходит профилактическую химиотерапию из-за обнаруженной онкологии.

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Элегантность и простота: пасхальные образы Кейт Миддлтон последних лет

Вероятно, что принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи на пасхальные каникулы переехали в свой загородный дом с десятью спальнями Анмер-Холл в Норфолке.

Поместье, как сообщается, обеспечивает отличный отдых для семьи в окружении зеленых парков, чтобы они могли окунуться в природу, что очень нравится принцессе Уэльской.

"Это стало огромным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы обработать и решить это частным образом ради нашей молодой семьи. Как вы можете себе представить, это заняло время. Мне понадобилось время, чтобы выздороветь после серьезной операции, чтобы начать свое лечение", — рассказала о своем диагнозе Кейт Миддлтон за неделю до Пасхи.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на Пасху 2023 года Фото: Getty Images

Зара и Майк Тиндалл

Дочь принцессы Анны и ее муж обычно присоединяются к королевской семье на Пасху, но в этом году они не появились.

Брат Зары, Питер Филлипс, также обычно посещает церковную службу вместе со своими дочерьми Саванной и Айлой, но в этом году его также не было.

Зара Тиндалл Фото: Getty Images

Дети принца Эндрю

В прошлом году принцесса Беатрис и принцесса Евгения присоединялись к королевской семье со своими мужьями Эдоардо Мапелли Моцци и Джеком Бруксбэнком. Но в этом году не было и сестер.

Принцессы Беатрис и Евгения Фото: GettyImages

Тем временем их мама Сара Фергюсон, которая присоединилась к королевской семье в Виндзоре, поделилась праздничным кадром в своих соцсетях. На снимке бывшая жена принца Эндрю позировала в зеленом платье.

"Счастливой Пасхи! Давайте поделимся светом, смехом и цветами этой Пасхи. Какие традиции все сегодня будут праздновать?" — спросила герцогиня Йоркская.

Сара Фергюсон

И, конечно, традиционно не было принца Гарри и Меган Маркл, которые перебрались в США еще в начале 2020 года. После ряда скандалов отношения между родственниками довольно напряженные. Они довольно редко видятся. В частности, вероятно, герцог Сассекский встретится с отцом, когда прибудет в Европу на Игры Непокоренных-2024 весной.

Королева Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

На нынешнем собрании к королю Чарльзу и Камилле присоединились другие члены королевской семьи, включая принцессу Анну и ее мужа, сэра Тимоти Лоуренса, а также герцога и герцогиню Эдинбургских.

К ним также присоединились принц Эндрю, Сара, герцогиня Йоркская и сын Софи и Эдварда, Джеймс, граф Уэссекский. В то время как Джеймс присутствовал, дочь Софи и Эдварда, леди Луиза, не присутствовала на нынешней службе.

Напомним, принц Гарри обиделся на принца Уильяма из-за его хороших отношений с королевой Камиллой.

Также Фокус писал об особенностях лечения Кейт Миддлтон.