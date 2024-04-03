Пэрис Хилтон ответила, когда покажет дочь Лондон

Девочка родилась в конце 2023 года. Звездная мама лишь раз делилась семейными фото, на которых не было видно лица малыша.

43-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон ответила обеспокоенным поклонникам, которые спросили ее о том, почему она никогда не показывает свою маленькую дочь Лондон в социальных сетях.

Опубликовав в TikTok видео, на котором она играет со своим годовалым сыном Фениксом, знаменитость получила ряд комментариев от поклонников с вопросом, почему она не публикует кадры с Лондон, которая родилась в ноябре 2023 года.

"Где Лондон?" — спросил один фанат. А другой написал: "Феникс просто драгоценен. Я не могу дождаться, пока ты почувствуешь себя в безопасности, чтобы показать нам его сестру".

"Люблю вас. Скоро", — ответила мама двоих детей.

Сын Пэрис Хилтон Фото: скріншот

Во время пасхальных выходных Пэрис поделилась серией праздничных снимков, на которых они с маленьким Фениксом вместе отмечали христианский праздник.

Когда один фанат упомянул, что им не терпится увидеть Лондон, муж Хилтон, венчурный капиталист Картер Реум, ответил: "Не совсем готов поделиться ею с миром, но она очаровательна и выглядит так же, как ее мама".

Пэрис Хилтон с сыном Фениксом

Реум также прокомментировал серию снимков: "Самый милый, самый счастливый мальчик с самой лучшей мамой".

Пэрис Хилтон с семьей

Напомним, Пэрис Хилтон поздравила маму с днем рождения.

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