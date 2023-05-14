Чтобы не было войны. 5 предметов, которые нужно добавить в школьную программу

Возможно, войн в мире было бы меньше, если бы в школе не преподавали так подробно их историю. Об этом размышляет педагог Владимир Спиваковский .

Каждый раз все новые и новые поколения людей, на судьбы которых выпала война, возмущаются:

Зачем эти войны? Почему они развязали войну? Неужели нельзя жить спокойно?

Что мы им сделали? Ну что они за идиоты!

И каждый раз находятся человеконенавистники, которые портят нашу цивилизацию.

И начинаешь думать – почему же так?

И вот один из ответов.

Все 11 школьных лет ребенку рассказывают о войнах.

Кто кого убил, отравил, завоевал, аннексировал, покорил, пленил, забрал территории и уничтожил людей.

И вот ребенок живет в этой информационно-ядовитой среде.

…И почти ничего не учат о том, кто что изобрел, открыл, создал, построил, спас и помог человечеству.

О злодеях требуют запоминать их биографии, даты их жизни и смерти.

А о тех, кто изобрел контактные линзы, интернет, колготки, цифровую печать, лекарства, ChatGPT, … — редко и мимоходом

Так нарушен баланс добра и зла. Зла больше.

Образование должно восстановить баланс добра и зла

Стоит ли потом сокрушаться, что вырастая в атмосфере потока знаний о тотальном зле, впитав эти тотемы и стандарты убийственного жизнеустройства, дети потом ведут себя так, как учили по учебникам.

На самом деле истории должны излагаться совсем по-другому. И их должно быть несколько, причем других.

История открытий и изобретений История цивилизации и общечеловеческих ценностей История родного края и своей страны Истории жизней выдающихся людей Футурология.

Тогда, впитывая больше творческой информации, чем разрушительной, есть шанс, что и во взрослой жизни люди будут менее милитаризированы и более миролюбивы.

А иначе, если вкладывать в ум и душу только войны, то и конца-края им не будет.

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