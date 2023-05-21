Нас хотят вымотать ракетами. Именно в этом - смысл последних атак, которые кажутся бесполезными

Никакого варианта примирения с агрессором быть не может — он все равно думает только о том, как нанести следующий удар. Об этом размышляет журналист и писатель Ян Валетов .

Их задача на сегодня — это не Киев за три дня, а заморозка конфликта. Та самая тактика крокодила, не выпускающего жертву из пасти и с каждым часом заглатывающего ее глубже. На сантиметр, на два, на пять…

Все эти ракетно-шахедные атаки проводятся для того, чтобы мы устали от тревог и бессонниц. Тактически — они бесполезны, но стратегически рассчитаны на создание примиренческих настроений в обществе. Чтобы мы вздыхали и роптали: ну, когда же это закончится?

А это не может закончиться ничем другим, кроме их поражения. В противном случае, крокодил дождется, пока мы затихнем, и снова клацнет челюстями.

Любое перемирие, любые наши уступки, пусть даже те, что на сегодня покажутся нам разумными и незначительными, приведут к новому витку насилия, к новым смертям, новым потерям.

По нам бьют - но мы держимся! Фото: rferl.org

Россия недоговороспособна. Это не сегодняшний тренд, это тренд исторический. Что бы не было обещано, они обманут. Речь не идет о доверии или недоверии, речь идет о том, что никогда за всю историю своего существования, эта страна не отягощала свои действия какими либо ссылками на достигнутые предварительно договоренности.

Расслабимся — и нас сожрут. Разоружимся — и нас уничтожат. Поверим — и перестанем существовать, как страна.

Нам нельзя уставать от ночных тревог и грохота ПВО, потому что именно этого россияне и добиваются.

Верим в ПВО, в силу ЗСУ и в помощь союзников.

Рано или поздно, но страна-террорист должна понести наказание за содеянное.

Тримаємось!

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