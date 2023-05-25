Россия — на кону. Как президентские выборы в Турции влияют на ход российско-украинской войны

Выборы в Турции — далеко не абстрактное событие для Украины и украинцев, утверждает аналитик Евгений Истребин . От их исхода зависит дальнейшее развитие событий в войне.

Чтобы ни у кого не было сомнений насчет выборов в Турции.

Турция не будет вводить санкции против РФ. Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил, что в случае его переизбрания страна сохранит свою дружественную политику по отношению к другим государствам. Благодаря этому Анкара может выступать посредником между РФ и Украиной.

Эрдоган будет продолжать свою историю отношений с Россией

"Потому что это вот так с Америкой, Россией и всеми странами Запада… Если Турция является посредником в российско-украинской войне, то это не рядовое событие. Если Турция возит черноморское зерно всему миру", — передает слова президента Турции с предвыборного митинга агентство Anadolu.

Ранее соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу говорил, что, если он выиграет выборы, Турция присоединится к западным санкциям против РФ.

Голосование состоится в это воскресенье.

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