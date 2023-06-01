Задача для Украины — вытерпеть. Как пережить ракетный террор России и не сломаться

По сравнению с прошлым годом российские ракеты потеряли свою эффективность. Эта тенденция продолжится — но украинцам надо выстоять, призывает военный аналитик Алексей Копытько .

Группа "Информационное сопротивление" совершенствует навыки подсчета в столбик. Из любопытного.

(цифры из официальных сообщений)

1.В период с 28 апреля по 29 мая Россия запустила по нам 198 ракет (без учета зенитных, противорадиолокационных…).

Из них перехвачено — 177 (почти 89,4%).

В том числе:

Х-101/555: 137/126

Калибр: 31/28

Искандер-М/К: 18/16

Х-47М2 ("Кинжал"): 7/7

Х-22: 5/0

Из чего следует, что по сумме обстоятельств на сегодняшний день:

аналоговнетные ракеты "Кинжал" — дорогостоящий бесполезный шлак (их мало, производство штучное, подходящие по статусу цели уже защищены, а разменивать на другие цели — транжирство). Т.е., изделие вроде как очень хорошее, но уже опробовано противоядие, обнуляющее все преимущества в реальных условиях; ракеты "Калибр" также под большим вопросом (3 ракеты пропустили в один день, причины уясняют, в остальные дни — 100% перехваты). Когда появятся средства/возможности добить носители в Черном море, этот компонент по большому счету выпадет. "Искандеры" загрустили. Это грозное оружие. Но немассовое. И при таком соотношении — не обеспечивает перелом. История примерно та же, что и с "Кинжалом". Подходящие цели в основном защищены. Можно обстрелять жилой дом в регионах, где пока нет адекватной защиты. Авиационные ракеты будут представлять угрозу с эффективностью 10%. Лечение — повышение плотности ПВО. Дотянуться до носителей сложновато. Древняя как мамонт ракета Х-22 — очень сложная цель, но может использоваться только как элемент террора из-за низкой точности. Ситуации с наибольшим количеством жертв среди мирного населения — это Х-22.

Т.е., имеем такую тенденцию.

Российские ракеты, еще год назад обеспечивавшие тотальное превосходство как средство ведения интенсивной войны-войны, постепенно низводятся до уровня террористической угрозы.

Нам пока от этого не сильно легче, гибнут люди. Но перспектива, к ужасу россиян, очевидна: когда пэтриотов будет не 1,5, а 10, насамсов штук 8 и примерно столько же ирисов (что реально и над этим идет работа), для привлечения внимания им придется обстреливать Воронеж.

Основной бедой для нас будут оставаться С-300/400. Ибо их много, тысячи. Ими можно обстреливать цели, на которые жалко "Кинжал". Пусть и не на всю глубину Украины, но это наши города и наши люди. Поиск лечебной пилюльки против этой беды в процессе. Ответ будет составным — и средства перехвата ракет, и средства поражения пусковых (которых сотни).

К сожалению, "шахеды" остаются постоянной и массовой угрозой

2. С 1 по 30 мая россияне запустили по нам 413 иранских шахедов. Перехвачено 377 (91,2%).

Это сравнительно дешевая и быстро адаптирующаяся с точки зрения технических характеристик и тактики применения зараза.

Именно дроны-камикадзе/барражирующие боеприпасы, наряду с ракетами С-300/400, будут представлять массовую угрозу как для войск, так и для гражданского населения на значительной части Украины.

Ну, и дальнобойные РСЗО. Однако тут больше ограничителей и меньше территория.

Специально обученные люди над этим думают.

3. Поскольку ракеты — это важная, но небыстрая история (процесс идет, комментариев с деталями на эту тему не будет), Минобороны активно вкладывает средства в отечественные БПЛА и барражирующие боеприпасы.

Итого:

прогресс в сфере БПЛА и ББ при условии насыщения обороны западными системами ПВО при условии поступления западных самолетов

неизбежно создаст ситуацию, когда России будет абсолютно бессмысленно терпеть все санкции и ограничения, не имея возможности что-то качественно изменить военными средствами без применения ядерного оружия.

Т.е., у Кремля останется один практически неприменимый в реальных условиях аргумент. Который более эффективен как средство шантажа, чем реального удара. Но шантаж уже работает плохо.

Чтобы добиться каких-то послаблений, России придется отступать.

Это понимают все, кто умеет считать в столбик.

Отчасти именно поэтому так засуетились все эти гаврики с мирными планами, "переговорами", "усталостью запада", "вступлением в НАТО одной ногой" и т.д.

Темпы поставок ПВО и самолетов интуитивно понятны. Когда они поступят, сумма аргументов на столе будет качественно отличаться.

Для нас все очевидно.

Будет непросто, будут жертвы. Надо вытерпеть.

И не разломать все изнутри.

Вот вам и задание на лето и осень.

Источник