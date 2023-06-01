Задача для Украины — вытерпеть. Как пережить ракетный террор России и не сломаться

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Группа "Информационное сопротивление" совершенствует навыки подсчета в столбик. Из любопытного.

(цифры из официальных сообщений)

1. В период с 28 апреля по 29 мая Россия запустила по нам 198 ракет (без учета зенитных, противорадиолокационных…).

Из них перехвачено — 177 (почти 89,4%).

В том числе:

Х-101/555: 137/126;

Калибр: 31/28;

Искандер-М/К: 18/16;

Х-47М2 ("Кинжал"): 7/7;

Х-22: 5/0.

Из чего следует, что по сумме обстоятельств на сегодняшний день:

аналоговнетные ракеты "Кинжал" — дорогостоящий бесполезный шлак (их мало, производство штучное, подходящие по статусу цели уже защищены, а разменивать на другие цели — транжирство). Т.е., изделие вроде как очень хорошее, но уже опробовано противоядие, обнуляющее все преимущества в реальных условиях; ракеты "Калибр" также под большим вопросом (3 ракеты пропустили в один день, причины уясняют, в остальные дни — 100% перехваты). Когда появятся средства/возможности добить носители в Черном море, этот компонент по большому счету выпадет. "Искандеры" загрустили. Это грозное оружие. Но немассовое. И при таком соотношении — не обеспечивает перелом. История примерно та же, что и с "Кинжалом". Подходящие цели в основном защищены. Можно обстрелять жилой дом в регионах, где пока нет адекватной защиты. Авиационные ракеты будут представлять угрозу с эффективностью 10%. Лечение — повышение плотности ПВО. Дотянуться до носителей сложновато. Древняя, как мамонт, ракета Х-22 — очень сложная цель, но может использоваться только как элемент террора из-за низкой точности. Ситуации с наибольшим количеством жертв среди мирного населения — это Х-22.

Т.е., имеем такую тенденцию.

Российские ракеты, еще год назад обеспечивавшие тотальное превосходство как средство ведения интенсивной войны, постепенно низводятся до уровня террористической угрозы.

Нам пока от этого не сильно легче, гибнут люди. Но перспектива, к ужасу россиян, очевидна: когда пэтриотов будет не 1,5, а 10, насамсов штук 8 и примерно столько же ирисов (что реально и над этим идет работа), для привлечения внимания им придется обстреливать Воронеж.

Основной бедой для нас будут оставаться С-300/400. Ибо их много, тысячи. Ими можно обстреливать цели, на которые жалко "Кинжал". Пусть и не на всю глубину Украины, но это наши города и наши люди. Поиск лечебной пилюльки против этой беды в процессе. Ответ будет составным — и средства перехвата ракет, и средства поражения пусковых (которых сотни).

К сожалению, "шахеды" остаются постоянной и массовой угрозой

2. С 1 по 30 мая россияне запустили по нам 413 иранских шахедов. Перехвачено 377 (91,2%).

Это сравнительно дешевая и быстро адаптирующаяся с точки зрения технических характеристик и тактики применения зараза.

Именно дроны-камикадзе/барражирующие боеприпасы, наряду с ракетами С-300/400, будут представлять массовую угрозу как для войск, так и для гражданского населения на значительной части Украины.

Ну, и дальнобойные РСЗО. Однако тут больше ограничителей и меньше территория.

Специально обученные люди над этим думают.

3. Поскольку ракеты — это важная, но небыстрая история (процесс идет, комментариев с деталями на эту тему не будет), Минобороны активно вкладывает средства в отечественные БПЛА и барражирующие боеприпасы.

Итого:

прогресс в сфере БПЛА и ББ при условии насыщения обороны западными системами ПВО при условии поступления западных самолетов

неизбежно создаст ситуацию, когда России будет абсолютно бессмысленно терпеть все санкции и ограничения, не имея возможности что-то качественно изменить военными средствами без применения ядерного оружия.

Т. е., у Кремля останется один практически неприменимый в реальных условиях аргумент. Который более эффективен как средство шантажа, чем реального удара. Но шантаж уже работает плохо.

Чтобы добиться каких-то послаблений, России придется отступать.

Это понимают все, кто умеет считать в столбик.

Отчасти именно поэтому так засуетились все эти гаврики с мирными планами, "переговорами", "усталостью запада", "вступлением в НАТО одной ногой" и т. д.

Темпы поставок ПВО и самолетов интуитивно понятны. Когда они поступят, сумма аргументов на столе будет качественно отличаться.

Для нас все очевидно.

Будет непросто, будут жертвы. Надо вытерпеть.

И не разломать все изнутри.

Вот вам и задание на лето и осень.

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