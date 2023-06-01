Завдання для України — витерпіти. Як пережити ракетний терор Росії і не зламатися

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Група "Інформаційний спротив" удосконалює навички підрахунку в стовпчик. З цікавого.

(цифри з офіційних повідомлень)

1. У період з 28 квітня по 29 травня Росія запустила по нас 198 ракет (без урахування зенітних, протирадіолокаційних…).

Із них перехоплено — 177 (майже 89,4%).

Зокрема:

Х-101/555: 137/126;

Калібр: 31/28;

Іскандер-М/К: 18/16;

Х-47М2 ("Кинджал"): 7/7;

Х-22: 5/0.

З чого випливає, що за сумою обставин на сьогодні:

Аналоговнетні ракети "Кинджал" — дорогий марний шлак (їх мало, виробництво штучне, цілі, що підходять за статусом, уже захищені, а розмінювати на інші цілі — марнотратство). Тобто, виріб ніби дуже хороший, але вже випробувано протиотруту, що обнулює всі переваги в реальних умовах; Ракети "Калібр" також під великим питанням (3 ракети пропустили в один день, причини з'ясовують, решта днів — 100% перехоплення). Коли з'являться засоби/можливості добити носії в Чорному морі, цей компонент за великим рахунком випаде. "Іскандери" засумували. Це грізна зброя. Але немасова. І за такого співвідношення — не забезпечує перелом. Історія приблизно та сама, що і з "Кинджалом". Відповідні цілі здебільшого захищені. Можна обстріляти житловий будинок у регіонах, де поки що немає адекватного захисту. Авіаційні ракети становитимуть загрозу з ефективністю 10%. Лікування — підвищення щільності ППО. Дотягнутися до носіїв важко. Давня, як мамонт, ракета Х-22 — дуже складна ціль, але може використовуватися лише як елемент терору через низьку точність. Ситуації із найбільшою кількістю жертв серед мирного населення — це Х-22.

Тобто, маємо таку тенденцію.

Російські ракети, які ще рік тому забезпечували тотальну перевагу як засіб ведення інтенсивної війни, поступово зводяться до рівня терористичної загрози.

Нам поки що від цього не дуже легше, гинуть люди. Але перспектива, на жах росіян, очевидна: коли патріотів буде не 1,5, а 10, насамсів штук 8 і приблизно стільки ж ірисів (що реально і над цим йде робота), для привернення уваги їм доведеться обстрілювати Вороніж.

Основним лихом для нас залишатимуться С-300/400. Бо їх багато, тисячі. Ними можна обстрілювати цілі, на які шкода "Кинджал". Нехай і не на всю глибину України, але це наші міста та наші люди. Пошук лікувальної пігулки проти цього лиха в процесі. Відповідь буде комплексною — і засоби перехоплення ракет, і засоби ураження пускових (яких сотні).

На жаль, "шахеди" залишаються постійною та масовою загрозою

2. З 1 по 30 травня росіяни запустили по нас 413 іранських шахедів. Перехоплено 377 (91,2%).

Це порівняно дешева зараза, яка швидко адаптується з точки зору технічних характеристик і тактики застосування.

Саме дрони-камікадзе/баражуючі боєприпаси, поряд із ракетами С-300/400, становитимуть масову загрозу як для військ, так і для цивільного населення на значній частині України.

Ну, і далекобійні РСЗВ. Однак тут більше обмежувачів і менша територія.

Спеціально навчені люди над цим думають.

3. Оскільки ракети — це важлива, але нешвидка історія (процес триває, коментарів із деталями на цю тему не буде), Міноборони активно вкладає кошти у вітчизняні БПЛА та баражуючі боєприпаси.

Разом:

прогрес у сфері БПЛА та ББ за умови насичення оборони західними системами ППО за умови надходження західних літаків

неминуче створить ситуацію, коли Росії буде абсолютно безглуздо терпіти всі санкції та обмеження, не маючи можливості щось якісно змінити військовими засобами без застосування ядерної зброї.

Тобто, у Кремля залишиться один практично незастосовний у реальних умовах аргумент. Який ефективніший як засіб шантажу, ніж реального удару. Але шантаж уже працює погано.

Щоб домогтися якихось послаблень, Росії доведеться відступати.

Це розуміють усі, хто вміє рахувати у стовпчик.

Частково саме тому так заметушилися всі ці гаврики з мирними планами, "переговорами", "втомою заходу", "вступом до НАТО однією ногою" тощо.

Темпи постачання ППО та літаків інтуїтивно зрозумілі. Коли вони надійдуть, сума аргументів на столі якісно відрізнятиметься.

Для нас все очевидно.

Буде непросто, будуть жертви. Треба витерпіти.

І не розламати все зсередини.

Ось вам і завдання на літо та осінь.

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