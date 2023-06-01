Железный купол над Киевом. Как Украина ответит на ракетно-дроновый террор России

О перспективах российских ракетно-дроновых ударов, о будущих сложностях для украинцев и путях их преодоления рассуждает политический аналитик Александр Кочетков.

РОСТ РАКЕТНО-ДРОНОВОГО ТЕРОРА: ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

"Железный купол", "Железный купол"… Сегодня мощь украинской ПВО-ПРО, в частности, киевской, превосходит знаменитый израильский комплекс. А вот Харькову, Херсону, Запорожью такой комплекс не помешал бы.

Какова цель сверхмощных воздушных ударов врага, насколько хватит его и нас, чем мы можем ответить и чего ожидать? Раскладываем по полочкам.

Цель — абсолютно прозрачная. И совершенно недостижима: воздушным террором заставить Украину отказаться от наступления и сесть за стол переговоров с агрессором на его условиях. Это эхо "Доктрины Дуэ", которое НАТО использовало против Югославии, а РФ против восставших районов Сирии.

Реалии подтверждают то, что говорю давно: недоимперия имеет возможности производить и модернизировать в месяц 50-70 ракет разных типов и получать или собирать с машинокомплектов около 150 "Шахедов". Этими средствами она пытается истощить нашу ПВО-ПРО, создать дефицит ракет для НАТОвских ЗРК. А затем применить против Украины бомбардировочную авиацию.

Информирую: в НАТО умеют считать гораздо лучше, чем в РФ. Поэтому уже сейчас США предоставляют нам 300 млн именно на ракеты для ЗРК, в частности, на тот самый "Пэтриот", который конашенковы уничтожили уже трижды подряд.

Кстати, параметры свежей модификации этого комплекса, переданной Украине, оказались даже лучше, чем в рекламных буклетах производителя. В отличие от безумно распиаренной С-400, которая приветливо пропускает в Москву примитивные дроны неизвестного происхождения.

Хваленая российская С-400 пропускает даже примитивные дроны Фото: скриншот

Объемы поставок зенитных ракет от наших союзников будут увеличиваться. В то же время, не вижу реальной способности врага продолжать атаки такой эффективности больше месяца, максимум двух. Особенно, если в этот период начнется масштабное украинское наступление.

Но Украину почти гарантированно еще ожидает наиболее мощный комбинированный воздушный удар, что-то вроде попытки нокаута. А вот после столь неудачной попытки активность агрессора начнет постепенно утихать и вернется к уже привычной нам интенсивности.

На сегодняшний день, кроме усиления украинской ПВО-ПРО, противопоставить воздушному террору недоимперии нечего. Удары по элитным пригородам Москвы вызывают безумное восхищение рядовых россиян, что заставляет публично возмущаться соловьевых-скабеевых, но не влияют на действия и намерения Кремля.

А вот в перспективе варианты есть. Прежде всего, нам необходимо дальнобойными ракетами и морскими дронами потопить Черноморский флот РФ, включая ракетоносители. И разрушить крымский мост, чтобы перерезать логистику поставок ракет и беспилотников с территории России. С технической точки зрения, это уже стало вполне реальным.

У агрессора еще останется его группировка на Каспии, но она уступает по ракетной мощи ЧФ РФ.

После появления у нас истребителей Ф-16 появится принципиальная возможность перехватывать неприятельские стратегические бомбардировщики еще до того, как они выпустят свои ракеты. Да и в целом современные истребители значительно повысят способность Украины противостоять воздушным атакам.

Что касается "Шахедов", то ситуация достаточно сложная. Очень трудно перерезать поставки этих дронов (или комплектов для сбора) из Ирана по морю или через постсоветские страны-транзитеры. Остается надеяться, что в ходе очередного обострения между Ираном и Афганистаном самолеты неустановленной принадлежности уничтожат иранские производства беспилотников.

В целом, и в религиозных, и в светских философиях ситуация выбора считается преимущественно проблемой, чем возможностью. Ибо возникает вероятность погрешности, ответственности за нее, стресса и т.д. Неспровоцированная агрессия недоимперии выбора нам не оставила — только победное сопротивление.

Не помогаем врагу — ни отчаянием, ни выкладыванием в Интернет фото-видеотчетов о работе нашей ПВО-ПРО и последствиях вражеских ударов.

Прорвемся!

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