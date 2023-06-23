Разделы
Материалы
Мнения

Теракт на Запорожской АЭС. Почему такой шаг — в стиле трусливого Путина

По своему характеру Путин вполне способен устроить теракт на Запорожской АЭС, считает журналист Вадим Денисенко. Красную кнопку трусливый диктатор вряд ли решится нажать, а вот подлость исподтишка — это его стиль.

Вадим Денисенко
Советник министра внутренних дел Украины
Фото: РИА Новости | Пока ЗАЭС — в руках россиян, возможен любой сценарий

О возможном теракте на Запорожской АЭС

  1. В своей книге "Как разрушить русский мир" я отдельно писал о психологии Путина и об одном из самых главных его комплексов. Это комплекс Карибского кризиса. Он искренне верит: если бы Хрущев тогда не испугался, история пошла бы иначе и Союз победил бы Штаты. Так вот, если коротко, мечта его жизни — победить в Карибском кризисе-2.
  2. При этом, я всегда говорил: он по натуре трус. И никогда не решится нажать красную кнопку. По-тихому, подленько взорвать ГЭС — да. А вот открыто пустить ракету, это не про него.
  3. Мы должны понимать: ближайшие месяцы россияне будут активно блефовать и пугать мир. Наше же оружие — информационно-дипломатическая война и, с этой точки зрения, очень важно заявление Зеленского.
  4. К сожалению, история с ГЭС не получила нужной огласки и Путина напрямую не обвинил почти никто. Это дает возможность Путину снова считать, что он в игре и может поднимать ставки.
Устроить теракт втихаря — это стиль трусливого Путина
Фото: AFP

Одним словом, ближайшие месяцы мир будет ходить по лезвию бритвы. А у нас, как я писал и раньше, будут нервные качели, которые будут усиливаться российскими информационными провокациями.

Источник