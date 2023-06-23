Теракт на Запорожской АЭС. Почему такой шаг — в стиле трусливого Путина

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О возможном теракте на Запорожской АЭС

В своей книге "Как разрушить русский мир" я отдельно писал о психологии Путина и об одном из самых главных его комплексов. Это комплекс Карибского кризиса. Он искренне верит: если бы Хрущев тогда не испугался, история пошла бы иначе и Союз победил бы Штаты. Так вот, если коротко, мечта его жизни — победить в Карибском кризисе-2. При этом, я всегда говорил: он по натуре трус. И никогда не решится нажать красную кнопку. По-тихому, подленько взорвать ГЭС — да. А вот открыто пустить ракету, это не про него. Мы должны понимать: ближайшие месяцы россияне будут активно блефовать и пугать мир. Наше же оружие — информационно-дипломатическая война и, с этой точки зрения, очень важно заявление Зеленского. К сожалению, история с ГЭС не получила нужной огласки и Путина напрямую не обвинил почти никто. Это дает возможность Путину снова считать, что он в игре и может поднимать ставки.

Устроить теракт втихаря — это стиль трусливого Путина Фото: AFP

Одним словом, ближайшие месяцы мир будет ходить по лезвию бритвы. А у нас, как я писал и раньше, будут нервные качели, которые будут усиливаться российскими информационными провокациями.

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