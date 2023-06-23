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Теракт на Запорізькій АЕС. Чому такий крок – у стилі боягузливого Путіна

За своїм характером Путін цілком здатний влаштувати теракт на Запорізькій АЕС, вважає журналіст Вадим Денисенко. Червону кнопку боягузливий диктатор навряд чи зважиться натиснути, а ось підлість потайки — це його стиль.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Радник міністра внутрішніх справ України
eye 37
заес, росiйський солдат, теракт
Фото: РІА Новини | Поки ЗАЕС — у руках росіян, можливий будь-який сценарій
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Про можливий теракт на Запорізькій АЕС

  1. В своїй книзі "Як зруйнувати русскій мір" я окремо писав про психологію Путіна і про один з найголовніших його комплексів. Це комплекс Карибської кризи. Він щиро вірить: якби Хрущов тоді не злякався, історія пішла б інакше і Союз переміг би Штати. Так от, якщо коротко, мрія його життя — перемогти в Карибській кризі-2.
  2. При цьому, я завжди говорив: він за натурою боягуз. І ніколи не наважиться натиснути червону кнопку. По-тихому, підленько підірвати ГЕС — так. А от відкрито пустити ракету, це не про нього.
  3. Ми маємо розуміти: найближчі місяці росіяни будуть активно блефувати і лякати світ. Наша ж зброя — інформаційно-дипломатична війна і, з цієї точки зору, дуже важливою є заява Зеленського.
  4. На жаль, історія з ГЕС не набула потрібного розголосу і Путіна напряму не звинуватив майже ніхто. Це дає можливість Путіну знову вважати, що він у грі i може піднімати ставки.
путiн, росiя Fullscreen
Влаштувати теракт потайки — це стиль боягузливого Путіна
Фото: AFP

Одним словом, найближчі місяці світ буде ходити по лезу бритви. А у нас, як я писав і раніше, будуть нервові гойдалки, які посилюватимуться російськими інформаційними провокаціями.

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