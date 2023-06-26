Пригожин выиграл, потому что выжил. Как глава ЧВК "Вагнер" пошел ва-банк против Путина и что это ему дало
Для Пригожина мятеж оказался последней ставкой — именно так его рассматривает политолог Максим Яли. И в итоге главарь ЧВК "Вагнер" оказался главным бенефициаром субботних событий.
Кто действительно стал бенефициаром "мятежа", так это Пригожин.
Главная цель, которая и была изначальной для Пригожина — получить гарантии безопасности. То, что Шойгу и Герасимов его рано или поздно уберут, было понятно давно уже всем.
Подрыв Татарского в Питере многие расценивали именно как "привет" Пригожину.
Он пошел ва-банк. Застал всех врасплох. То, что это был договорняк, все-таки верится с трудом.
Слишком высокие репутационные издержки для Путина. 6 сбитых вертолетов, самолет, погибшие пилоты — элита Армии, рвы и бронетехника под Москвой и в Москве, захваченный штаб и целый город-миллионник головорезами вне закона, прогулка с ветерком на Москву с системами ПВО….
И все это на глазах всего мира в онлайн режиме!
Сегодняшние заголовки мировых СМИ все кричат об одном — об унижении Путина.
Пригожин поставил Путина перед выбором: плохим и очень плохим. Штурм Москвы, бомбардировки Ростова , еще больше уничтоженной техники, необходимость оголять тылы на фронте во время наступления ВСУ, тысячи жертв среди солдат с боевым опытом. Или же гарантии безопасности одному Пригожину.
Для зэка — главное выжить. Сегодня. Еще день. Еще неделю. Рано или поздно и до него дотянутся. Такое не прощают.
Но сейчас он будет жить. Почетный уход на пенсию. Зэки оценят.
Остальных расформируют по частям и постепенно "утилизируют" небольшими группами на фронте.
Естественно, Путин обязательно отыграется внутри России и сейчас начнется процесс "закручивания гаек".
Но если пошли на мировую с Пригожиным, должен тогда кто-то ответить за то, что произошло?
Интересно будет наблюдать сейчас за перестановками. "Чистки" неизбежны. Повод — лучше не придумаешь.