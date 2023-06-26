Пригожин как поп Гапон. Почему субботний мятеж похож на начало российской революции

При всей внешней несхожести, пригожинский мятеж во многом напоминает российскую революцию 1905 года. Блогер Сергей Иванов-Малявин находит девять параллелей между этими двумя событиями.

Задумался над исторической аналогией вчерашней субботы и воскресенья, Кровавого, 9 января 1905.

Побубню-посравниваю себе под нос.

1. На фоне войны и из-за войны.

Идет война, проигрываемая (там — с Японией, здесь — с Украиной).

Огромные ножницы между государственной пропагандой и реальностью.

2. Дойти и открыть глаза.

Идея акции — добиться справедливости, добиться от Главного (царя, президента) непосредственного вмешательства.

В эту прореху между враньем и бедствием помещаются оба похода.

Тогда: просили всеобщей амнистии и земского собора.

Вчера: отстранения высшего военного командования.

Тогда: шли в столице, к царскому дворцу,

Вчера: ехали от передовой — к столице.

3. Лидер — агент.

Поход возглавляет двурушник, агент властей (Гапон — департамента полиции, Пригожин — вплотную связан с Кремлем и ФСБ).

4. Мирно.

Поход декларируется как мирная законопослушная акция, в обоих случаях (ясно, что поход пригожинских отрядов с оружием и тяжелой бронетехникой не может быть таким по определению).

5. Паника власти.

Деятельность спецслужб плохо координируется с действиями центральной власти, которая максимально испугана происходящим и реагирует предельно жестко.

Момент пригожинского мятежа Фото: Telegram

6. Столкновение.

Тогда. В кровавое воскресенье шествие подошло к противостоящим войскам вплотную. Где-то инициатива атаки была за толпой, где-то — за военными. Сотни жертв.

Вчера. Пригожин прекращает поход за 200 км от Москвы. К этому моменту сбиты несколько воздушных целей. На блок-постах правительственные войска (единичные случаи) открывали огонь на поражение по гражданским.

В ходе акций общество скорее симпатизирует шествиям, чем царю (президенту). Что в тогдашнем Питере, что во вчерашнем Ростове.

8. Главарям сходит с рук.

После провала акции лидеры (и Гапон, и Пригожин) уходят безнаказанными.

9. Триггер.

Тогда. Если до Кровавого воскресенья общество в целом лояльно власти, то после стремительно радикализируется, протест становится массовым. Политизация. Начало революции и реформ сверху, как реакции на революцию.

Сегодня. Последствия вчерашней "немного кровавой" субботы еще предстоит увидеть.

Кстати, о нейминге. В российских пабликах мелькнуло определение "День говна". Подходит.

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