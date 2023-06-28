Никто ни за что не ответит. Почему ФСБ сделала мятежников Пригожина невиновными

ФСБ России официально объявила, что прекратила дело по факту вооруженного мятежа. Это что же получается — никакой измены, никаких жертв и не было, недоумевает блогер Денис Казанский .

ФСБ России официально объявила, что прекратила дело по факту вооруженного мятежа. Таким образом, в России официально ничего не случилось. Несмотря на то, что Путин уже дважды выступил и дважды объявил Пригожина и его людей предателями и мятежниками, никакой ответственности официально никто не понесет.

6 сбитых вертолетов и командный пункт Ил-22 — упали сами по себе. Два десятка погибших российских военных — мелочь. Да и вообще они уволились из армии за день до гибели.

Теперь Путин валяет дурака уже не с украинцами, а с россиянами Фото: РИА Новости

Когда Путин, кривляясь и подмигивая, рассказывал, что на Донбассе "российских военных нет", "Россия не является стороной конфликта", "форму можно купить в любом военторге", российские патриоты восхищались. Мол, как ловко он этих украинцев троллирует, ахаха, молодец.

Прошли годы, и выяснилось, что Путин точно может кривляться и валять дурака уже с россиянами.

Это и есть настоящее государство 404. Ни законов, ни конституции.

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