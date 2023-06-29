Тревожные Мелитополь и Бердянск. Как на этих направлениях россияне готовятся к контратакам

Относительно тенденций…

1. На Мелитопольском направлении

Противнику так и не удалось остановить продвижение передовых подразделений ВСУ на южном направлении и ситуация для него начинает неумолимо ухудшаться в довольно значительном масштабе…

291-й мотострелковый полк (МСП) противника продолжил свое отступление в районе с. Работино, пытаясь остановить продвижение ВСУ на север и северо-запад от села. Но неудачно, судя по всему, украинские войска уже завязали бои за северную часть самого села.

В то же время передовые подразделения ВСУ, потеснив 70-й МСП противника, почти вплотную приблизились к главной линии обороны противника в районе с. Вербовое… Командование войск противника ввело в бой на этом участке дополнительно подразделения 22-й отдельной бригады специального назначения (ОБрСпН), 45-й ОБрСпН, батальон БАРС-3. В самом селе, фронтом на север и северо-запад, заняли позиции подразделения 417-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) противника…

Глубина продвижения передовых подразделений ВСУ на этих направлениях составиляет от 2,7 км до 3,3 км…

Поэтому, как видим, несмотря на контратаки противника в районе с. Копани и с. Новопокровка, темпы продвижения ударной оперативно-тактической группировки ВСУ на Мелитопольском направлении начинают постепенно расти…

Более того, из-за упорного желания командования противника удерживать н.п., которые, скажем так, оказались в не очень удобном положении в результате продвижения ВСУ, эта ситуация усиливается в негативном для противника ключе.

Например, подразделения 503-го МСП противника, которые обороняются в районе с. Нестерянка, уже оказались в положении, которое, за небольшим исключением, можно сравнить с ситуацией, которая была 2 дня назад в районе с. Ровнополь. Причем обеспечивать продолжение обороны этого района в материально-техническом смысле противник может исключительно по рокаде со стороны того участка, который сейчас находится "под давлением" ВСУ. По сути, подразделения 503-го МСП противника в этом районе становятся постепенно "заложниками" развития ситуации на соседних участках.

В свою очередь, непосредственно на Токмакском направлении, несмотря на тот факт, что у противника по рубежу Грозовое — Долинка — Мирное — Нестерянка есть очень удобная рокада и оборудованный рубеж обороны, который он уже занял войсками, остановить продвижение украинских войск в районе с. Пятихатки он так и не смог… Вероятно, ВСУ сумели обойти с. Жеребянки с востока и продвинуться в сторону этого рубежа на участке, где обороняются остатки батальона "Шторм-Осетия"…

Россияне очень боятся наступления ВСУ — и поэтому готовят контрудары Фото: Генштаб ВСУ

2. О возможных контратаках противника в ближайшее время

В этом отношении обращают на себя внимание 2 вещи:

развертывание по рубежу Верхняя Криница — Лесное подразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОбрМП);

а также 336-й ОБрМП противника в районе с. Приютино (по рубежу Приютное — Ремовка) на Бердянском направлении.

Думаю, в ближайшее время именно эти соединения противника будут задействованы в серии контратак на Мелитопольском и Бердянском направлениях…

Первая, скорее всего, атакует с рубежа Каменское — Луговое в сторону Лобкового, а вторая с рубежа Степное — Новоукраинское в сторону Левадного…

В обоих случаях речь идет о стремлении заставить все же остановиться передовые подразделения ВСУ на наиболее угрожающих для противника участках путем создания угрозы их флангам.

Что характерно, командование противника действует в обоих случаях по типичной схеме:

оба соединения еще НЕ вводились в бой… на угрожающих для противника направлениях;

оба соединения действуют исключительно в полном (штатном) комплекте своих сил и средств (то есть, их "берегут", "не раздергивают" по-батальонно или по-ротно);

оба соединения уже вывели свои передовые подразделения на участки вероятных контратак, которые УЖЕ проводят там разведку боем.

Думаю, в ближайшее время мы таки увидим эти бригады противника в контратаках…

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