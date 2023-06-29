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Мнения Российско-украинская война

Тревожные Мелитополь и Бердянск. Как на этих направлениях россияне готовятся к контратакам

Военный эксперт Константин Машовец анализирует ситуацию на южном фронте. Там украинские войска медленно продвигаются вперед, но, похоже, россияне готовят контратаки.

Константин Машовец
Константин Машовец
Военный эксперт
eye 166
ВСУ, украинская армия, контрнаступление
Фото: Генштаб ВСУ | ВСУ продвигаются вперед, встречая ожесточенное сопротивление врага
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Относительно тенденций…

1. На Мелитопольском направлении

Противнику так и не удалось остановить продвижение передовых подразделений ВСУ на южном направлении и ситуация для него начинает неумолимо ухудшаться в довольно значительном масштабе…

291-й мотострелковый полк (МСП) противника продолжил свое отступление в районе с. Работино, пытаясь остановить продвижение ВСУ на север и северо-запад от села. Но неудачно, судя по всему, украинские войска уже завязали бои за северную часть самого села.

В то же время передовые подразделения ВСУ, потеснив 70-й МСП противника, почти вплотную приблизились к главной линии обороны противника в районе с. Вербовое… Командование войск противника ввело в бой на этом участке дополнительно подразделения 22-й отдельной бригады специального назначения (ОБрСпН), 45-й ОБрСпН, батальон БАРС-3. В самом селе, фронтом на север и северо-запад, заняли позиции подразделения 417-го отдельного разведывательного батальона (ОРБ) противника…

Глубина продвижения передовых подразделений ВСУ на этих направлениях составиляет от 2,7 км до 3,3 км…

Поэтому, как видим, несмотря на контратаки противника в районе с. Копани и с. Новопокровка, темпы продвижения ударной оперативно-тактической группировки ВСУ на Мелитопольском направлении начинают постепенно расти…

Более того, из-за упорного желания командования противника удерживать н.п., которые, скажем так, оказались в не очень удобном положении в результате продвижения ВСУ, эта ситуация усиливается в негативном для противника ключе.

Например, подразделения 503-го МСП противника, которые обороняются в районе с. Нестерянка, уже оказались в положении, которое, за небольшим исключением, можно сравнить с ситуацией, которая была 2 дня назад в районе с. Ровнополь. Причем обеспечивать продолжение обороны этого района в материально-техническом смысле противник может исключительно по рокаде со стороны того участка, который сейчас находится "под давлением" ВСУ. По сути, подразделения 503-го МСП противника в этом районе становятся постепенно "заложниками" развития ситуации на соседних участках.

В свою очередь, непосредственно на Токмакском направлении, несмотря на тот факт, что у противника по рубежу Грозовое — Долинка — Мирное — Нестерянка есть очень удобная рокада и оборудованный рубеж обороны, который он уже занял войсками, остановить продвижение украинских войск в районе с. Пятихатки он так и не смог… Вероятно, ВСУ сумели обойти с. Жеребянки с востока и продвинуться в сторону этого рубежа на участке, где обороняются остатки батальона "Шторм-Осетия"…

ВСУ, украинская армия, контрнаступление Fullscreen
Россияне очень боятся наступления ВСУ — и поэтому готовят контрудары
Фото: Генштаб ВСУ

2. О возможных контратаках противника в ближайшее время

В этом отношении обращают на себя внимание 2 вещи:

  • развертывание по рубежу Верхняя Криница — Лесное подразделений 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОбрМП);
  • а также 336-й ОБрМП противника в районе с. Приютино (по рубежу Приютное — Ремовка) на Бердянском направлении.

Думаю, в ближайшее время именно эти соединения противника будут задействованы в серии контратак на Мелитопольском и Бердянском направлениях…

Первая, скорее всего, атакует с рубежа Каменское — Луговое в сторону Лобкового, а вторая с рубежа Степное — Новоукраинское в сторону Левадного…

В обоих случаях речь идет о стремлении заставить все же остановиться передовые подразделения ВСУ на наиболее угрожающих для противника участках путем создания угрозы их флангам.

Что характерно, командование противника действует в обоих случаях по типичной схеме:

  • оба соединения еще НЕ вводились в бой… на угрожающих для противника направлениях;
  • оба соединения действуют исключительно в полном (штатном) комплекте своих сил и средств (то есть, их "берегут", "не раздергивают" по-батальонно или по-ротно);
  • оба соединения уже вывели свои передовые подразделения на участки вероятных контратак, которые УЖЕ проводят там разведку боем.

Думаю, в ближайшее время мы таки увидим эти бригады противника в контратаках…

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