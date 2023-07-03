Россияне отступают. Почему в ближайшие дни стоит ожидать хороших новостей с фронта в Запорожской области

В Запорожской области постоянное давление ВСУ на российскую линию обороны дает свои плоды, констатирует военный эксперт Александр Коваленко. Линия эта начинает трещать по всем швам

Наиболее сложная линия обороны оккупантов, где сконцентрирован максимальный ресурс для торможения СОУ с помощью минно-фугасных заграждений и крысиных нор, фактически продавлена.

По Мокрых Ялах продолжается преимущественно дистанционная работа артиллерии в направлении Старомлиновки, которая является опорником уже по второй линии РОВ. Кроме того, огневое поражение осуществляется и по тыловой третьей линии, в результате чего иногда выносятся системы ПВО.

Также проходит процесс выравнивания правого фланга, с которого регуляры отошли ко 2-й линии вдоль опорников Орлинское-Любимовка-Новозлатополь, оставив в полях отряды "Шторм-зек" и мобилизованную шушеру.

Очень похожая ситуация в районе Роботино. Судьба населенного пункта может решиться в ближайшие дни, учитывая то, что СОУ в этом районе уже ничто всерьез не останавливает. Полоса обеспечения в этом направлении продавлена и РОВ рассматривают вариант с отходом на новый рубеж, но есть нюанс.

Один из многочисленных ударов по линии обороны врага Фото: Генштаб ВСУ

В случае освобождения Роботино, по 0408 оккупанты посыпятся по Новопрокоповке, Ильченково и Сладкой Балке. То есть, логичнее всего, оккупантам следовало бы бежать сразу и без оглядки в Токмак. Иначе ничего хорошего их в данной локации не ждет, кроме лотереи 200-300-400.

В районе Малой Токмачки 38-я ОМСБр и БАРСы не справляются с удержанием давления СОУ и в ближайшей перспективе в направлении Полог не исключаю того, что называется "Каскад". Этот кульминационный момент уже на горизонте, особенно с учетом потерь оккупантов и пропорциональности ресурса в локации.

В этом контексте вполне логично выглядит оживление СОУ в направлении Дорожнянки и Марфополя. Зоны ответственности 177-го ОП МП и 64-й ОМСБр. То есть давление на Пологи будет расти не только с правого фланга, но и с севера.

Подытоживая все вышеизложенное, отмечу следующее... Июль — жаркий месяц.

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