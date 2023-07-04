Под Бахмутом что-то назревает. Зачем россияне стягивают туда дополнительные войска
В последние дни под Бахмутом появляются новые и новые российские подразделения — как территориальные, так и десантные. Военный аналитик Константин Машовец систематизирует эти изменения.
Некоторые подробности по ситуации в районе Бахмута
Командование войск противника на Бахмутском направлении достаточно активно разворачивает во втором эшелоне части и подразделения территориальных войск... в частности:
- 1428-й мотострелковый полк территориальных войск (мсп ТрВ);
- 1486-й мсп ТрВ;
- 1307-й мсп ТрВ;
- 105-й мсп мобилизационного резерва (МР);
- 27-й артиллерийский полк (ап) ТрВ;
- 1182-й ап ТрВ.
Это в дополнение к тому, что именно сейчас уже оперирует в районе Бахмута, в частности:
- 4-я омсбр 1-го АК;
- 57-я омсбр;
- 72-я омсбр;
- 200-я омсбр.
Еще 2 "дЮсантных" бригады + 1 полк российское командование пригнало туда в качестве "пожарной команды":
- 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада (одшбр);
- 31-я одшбр;
- 51-й парашютно-десантный полк (пдп) 106-й воздушно-десантной дивизии (вдд).
Там же, 68-й отдельный танковый полк (тп) россияне "раздергали" в качестве усиления для подразделений, которые сейчас пытаются "местами атаковать"... в районе Бахмута.
Есть еще ряд специфических подразделений, типа:
- добровольческий батальон "Призрак";
- батальон "Факел";
- или подразделение частной компании мо-ри-фы "Патриот".
Отдельно стоит сказать "за артиллерию" противника, которая сосредоточена на Бахмутском направлении и которая, судя по всему, будет "отражать пАпАлзнАвения бИндеровцеФ"...
Её овер-дофига...
- 305-я артиллерийская бригада (абр), в полном составе;
- 1065-й ап ТрВ;
- 1182-й ап ТрВ;
- 27-й ап ТрВ.
+ до 6-и отдельных самоходно-артиллерийских, гаубичных и реактивных артиллерийских дивизионов...
Нахрена им столько на сравнительно узкой полосе... пока неизвестно. Вполне возможно, это "эхо" тех самых вагнеровских штурмов, после которых арту банально забыли отсюда забрать на другие направления...