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Некоторые подробности по ситуации в районе Бахмута

Командование войск противника на Бахмутском направлении достаточно активно разворачивает во втором эшелоне части и подразделения территориальных войск... в частности:

1428-й мотострелковый полк территориальных войск (мсп ТрВ);

1486-й мсп ТрВ;

1307-й мсп ТрВ;

105-й мсп мобилизационного резерва (МР);

27-й артиллерийский полк (ап) ТрВ;

1182-й ап ТрВ.

Это в дополнение к тому, что именно сейчас уже оперирует в районе Бахмута, в частности:

4-я омсбр 1-го АК;

57-я омсбр;

72-я омсбр;

200-я омсбр.

Еще 2 "дЮсантных" бригады + 1 полк российское командование пригнало туда в качестве "пожарной команды":

11-я отдельная десантно-штурмовая бригада (одшбр);

31-я одшбр;

51-й парашютно-десантный полк (пдп) 106-й воздушно-десантной дивизии (вдд).

Там же, 68-й отдельный танковый полк (тп) россияне "раздергали" в качестве усиления для подразделений, которые сейчас пытаются "местами атаковать"... в районе Бахмута.

Россияне никак не запомнят такую простую фразу Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

Есть еще ряд специфических подразделений, типа:

добровольческий батальон "Призрак";

батальон "Факел";

или подразделение частной компании мо-ри-фы "Патриот".

Отдельно стоит сказать "за артиллерию" противника, которая сосредоточена на Бахмутском направлении и которая, судя по всему, будет "отражать пАпАлзнАвения бИндеровцеФ"...

Её овер-дофига...

305-я артиллерийская бригада (абр), в полном составе;

1065-й ап ТрВ;

1182-й ап ТрВ;

27-й ап ТрВ.

+ до 6-и отдельных самоходно-артиллерийских, гаубичных и реактивных артиллерийских дивизионов...

Нахрена им столько на сравнительно узкой полосе... пока неизвестно. Вполне возможно, это "эхо" тех самых вагнеровских штурмов, после которых арту банально забыли отсюда забрать на другие направления...

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