Флаг — будет. Последствия ракетного удара по Львову глазами очевидца

Не все результаты варварского ракетного удара по Львову видны со стороны. Живущий в городе блогер Сергей Иванов-Малявин описывает последствия российского террора так, как видит их.

Странным образом последствия взрывов можно обнаружить за километры от места прилетов.

Например, взрывной волной выбило окно на цокольном этаже моего дома, во внутреннем колодце здания. А мы далеко.

Дома, в один из которых попали и где убили пятерых людей, тоже образуют колодец — вроде бублика, с единственной прорезью. Поэтому взрывная волна оказалась без выхода.

Сейчас весь этот большой двор заполнен сотнями людей: в центре расставлены столы с бесплатными напитками и съедобной мелочью, жильцов здесь почти нет — они внутри пытаются справиться с разгромленными квартирами, много волонтеров, спасателей, зевак, репортеров.

Камеры западных каналов сфокусированы на угловой дом, верхние этажи которого представляют собой зависшую над землей воронку. Эти кадры вы и увидите.

Но и весь периметр зданий разрушен изнутри.

Последствия российского ракетного террора

Сквозь грохот генераторов слышны одинокие удары молотков, люди торопятся закрыть зияющие проемы, где раньше были рамы, пленкой и фанерой. Двери тоже покорежены и вырваны. Кто мог, позвал родственников, знакомых, вытащили сбережения на черный день и латают жизнь. У стоящих у подъездов автомобилей лобовые стекла вдавлены, на некоторых крыша пошла волной. Те, что припарковали ближе к взрыву — металлолом.

А на дальней внешней стороне работают уцелевшие магазины и кафе. Улица на сотни метров перекрыта и заставлена специальной техникой.

Выворочены окна и двери в ближних высотках, особенно на трех-четырех верхних этажах. Кое-где тоже жужжат инструменты — помощь от города придет не скоро и жильцы делают, что могут, сами.

Эти дома — у Стрийского парка, завидное для застройки место. По соседству возводили современные эффектные здания, строительство продолжается, а уже готовые попали под раздачу. Не все будет на фото.

Недалеко школа, в которой учился мой внук, и дом, где жила дочь. Здесь тоже разрушения. Не снимаю ничего — не хочу их в Берлине расстраивать. В угловой дом этой улицы, озираясь, входят жильцы, над ними, этажом выше, женщина закрывает чем-то пустой прямоугольник стены. Таких дыр в доме… да почти все.

В парке отдыха крутятся карусели, визжат старые механизмы аттракционов, очередь за мороженым. На теннисных кортах юноши проводят тренировку. Над ними, я знаю, разговаривал утром, хозяева убирают дом от рухнувшего на трех этажах стекла.

Пятидесятиметровый флагшток сегодня без государственного флага. Но флаг — будет.

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